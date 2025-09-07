明報新聞網
體育

法國世盃外旗開得勝 折PSG雙鋒

【明報專訊】多支歐洲列強昨在世界盃歐洲區外圍賽皆奏凱，當中D組大熱法國隊首戰在中立場2：0輕取烏克蘭隊；I組的意大利隊及L組的克羅地亞隊也全取3分。不過法軍贏波代價卻是翼鋒奧士文尼迪比利在比賽期間觸傷右腿，或未能趕及下仗聯賽及即將來臨的歐聯首輪上陣。據報迪比利所屬球會巴黎聖日耳門（PSG），對法國足總無視PSG軍醫關於迪比利傷情建議，感到非常不滿。

法軍昨對烏克蘭僅花10分鐘，已由米高奧利斯禁區內撞射破網開紀錄。戰至82分鐘，主將基利安麥巴比再下一城射入奠勝，這入球也是麥巴比為法國取得的第51球，總數追平法國隊史上入球第2多的名宿亨利，與國家隊「入球王」基奧特只差6球。不過下半場初段才入替的迪比利完場前疑似拉傷右腿肌肉被迫退下火線。除了迪比利及迪斯亞杜伊在同一仗掛彩，PSG還有主帥安歷基日前踏單車時遇上交通意外，導致鎖骨骨裂需開刀治理。

摩洛哥大勝 非洲首隊出線

意大利隊在新帥加度素帶領下取得好開始，憑前鋒列迪古梅開二度，加上摩斯堅恩、拉斯柏度尼及巴斯東尼各入一球，主場5：0大勝愛沙尼亞隊振聲威。而明晨世盃外歐洲區，A組的德國隊在首仗失利後，將在主場迎擊北愛爾蘭隊，E組的西班牙隊及G組的荷蘭隊，則分途作客對土耳其及立陶宛隊。

另摩洛哥隊在世盃外非洲區以5球輕取尼日爾隊後，成為首支躋身明年世界盃決賽周的非洲國家隊。

