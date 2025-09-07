明報新聞網
體育

港足撼斐濟爭泰王盃季軍 隔一年再交手 將帥冀勝利謝球迷

【明報專訊】中國香港vs.斐濟 港台電視32台 下午17：00直播

中國香港足球代表隊今續戰泰王盃，將於下午5時在季軍戰對斐濟隊，相隔一年再交手。港足主教練韋斯活昨在賽前記者會稱預期將是硬仗，重申今次參賽重點非勝負，而是實戰練兵準備下月亞洲盃外圍賽兩鬥孟加拉隊，提升默契磨合球隊。他與同場出席的港足閘衛亞歷斯祖均稱，期望用勝仗完賽，以報答遠道而來入場支持的香港球迷。

港足及斐濟隊在日前泰王盃4強分別不敵伊拉克及泰國隊後，將會師季軍戰。斐濟隊現世界排名比港足低3位，兩隊曾在去年9月斐濟三角賽交手，港足該仗尾段憑前鋒安永佳建功，以1：1逼和該隊東道主，並在賽事以1勝1和成績奪冠。事隔一年再對壘，韋斯活在賽前記招說，去年交手已不易應付，預計今次同樣是硬仗，透露看了對方日前0：3負泰國隊一戰，認為踢得不錯，「斐濟對泰國雖然很早已失兩球，但在比賽展現韌性，做到控球及小組配合，我們必須限制對方的進攻空間」。

聯賽盃大埔反克東方 8強鬥港會

另外，自2015／16年球季後復辦的香港聯賽盃昨午開鑼，第一場首圈即由大埔對東方。今屆賽事不設外援上限，「綠戰士」昨仗正選派出8名外援，38分鐘被首為東方上陣的日籍射手大久保優射入12碼，半場落後一球。大埔下半場初段憑澳洲籍前鋒添姆高夫斯基扳平兼連續兩場建功，加上這場擔任隊長的伊高沙托尼54分鐘主射極刑中鵠，以及完場前添姆高夫斯基半場笠入梅開二度，在青衣運動場以3：1反勝東方，率先晉身8強將於11月15日鬥港會。

