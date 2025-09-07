黃澤林赴奧海城見過百球迷 冀台維斯盃坐爆維園

即場試食叉燒 與球迷簽名合照

黃澤林過去曾透露最愛的港式美食是「滑蛋叉燒飯」，昨獲即場品嘗名廚邵德龍為他炮製的「封神叉燒」，並送上網球造型立體蛋糕，邀請同場的Coleman父母及胞姊一同上台分享喜悅。他在活動尾聲與現場觀眾互動簽名合照，有觀眾也送上禮物。

Coleman表示沒想到現場有如此多支持者到場，「我看到到處都是人，真的很開心」。中國香港網球總會宣布台維斯盃賽事明早10時起開始門票登記，Coleman透露已聽聞有不少球迷準備「搶飛」，期待主場感受「坐爆維園」的震撼場面。

談及美網男單決賽由意大利籍「世一」史拿再鬥「世二」西班牙籍星將卡路士艾卡拉斯，21歲的黃澤林坦言雖沒特別支持哪名球員，但一定會捱夜觀看這場對決。

與母親率先排隊入場的小學三年級學生柏喬稱非常欣賞Coleman的球技，「他既可爆球角度又刁鑽」。陳先生一家帶兩名兒子到場首見Coleman，陳太認為網球是聯繫家庭感情的方式。