明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

艾卡拉斯強勢闖美網決賽 橫掃祖高域今屆一盤未失 鬥衛冕史拿

【明報專訊】西班牙籍星將卡路士艾卡拉斯昨在美國網球公開賽男單4強，直落3盤輕取24項大滿貫得主祖高域，今屆不失一盤下強勢晉級，繼法國網球公開賽及溫布頓網球錦標賽後，將於明晨連續3次與力爭衛冕的意大利籍「世一」史拿會師大滿貫決賽，後者在另一場4強以盤數3：1擊敗加拿大籍球手艾利亞施米，成為公開賽時代以來單一賽季打入四大滿貫決賽的最年輕男網球手。

面對38歲塞爾維亞籍名將祖高域，世界排名第2位的22歲星將艾卡拉斯首盤首局已破對方發球局下，以6：4先拔頭籌。次盤兩人激戰各破發一次需「搶七」分勝負，結果艾卡拉斯贏細分7：4，並在第3盤兩度破發再勝6：2，比賽2小時23分鐘直落3盤橫掃祖高域。

38歲祖高域25貫夢碎拒言棄

艾卡拉斯闊別3年再闖美網男單決賽，賽後難掩興奮之情形容感覺非常好，並稱發球表現是他贏得比賽的關鍵因素，並自豪今屆賽事仍不失一盤，「這正是我努力的方向，在比賽中保持穩定性，避免出現起伏」。

力爭第25個大滿貫夢碎的祖高域則承認在第2盤結束後已精疲力竭，「今年4場大滿貫4強，其中3次敗給艾卡拉斯或史拿，他們實力真的非常強」。面對年輕一代崛起，祖高域仍堅定意志續戰，「即使目標似乎一次比一次艱難，但我仍會繼續戰鬥」。

另一場4強，24歲的史拿雖以6：1輕取首盤，隨後被25號種子艾利亞施米以6：3扳平。不過這名世界一哥其後連贏兩盤6：3、6：4，歷時3小時20分鐘以盤數3：1晉身決賽，成為公開賽時代第4名在一個賽季打入所有大滿貫決賽的球手。這除了是他職業生涯第300場勝仗，也繼上月辛辛那堤公開賽男單8強再次擊敗對方。

達保絲姬抗癌摘女雙錦標

女雙決賽方面，33歲加拿大籍球手達保絲姬與新西蘭籍拍檔艾蓮羅莉芙以3號種子身分出戰，直落兩盤6：4、6：4力挫頭號種子的施妮雅高娃／泰萊唐辛，令她們3年內第2次捧起大滿貫冠軍獎盃，並報回去年溫網女雙決賽直落兩盤不敵對方一敗之仇。現年33歲的達保絲姬去年確診患上乳癌，但未有放棄網球一邊治療，去夏參加巴黎奧運在混雙贏得銅牌，之後伙拍艾蓮羅莉芙於去年WTA年終賽總決賽奪冠。她之後曾做兩次手術及休息一段時間，數周前才復出，如今卻與好拍檔成為美網女雙冠軍。

上 / 下一篇新聞