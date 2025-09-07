艾卡拉斯強勢闖美網決賽 橫掃祖高域今屆一盤未失 鬥衛冕史拿

面對38歲塞爾維亞籍名將祖高域，世界排名第2位的22歲星將艾卡拉斯首盤首局已破對方發球局下，以6：4先拔頭籌。次盤兩人激戰各破發一次需「搶七」分勝負，結果艾卡拉斯贏細分7：4，並在第3盤兩度破發再勝6：2，比賽2小時23分鐘直落3盤橫掃祖高域。

38歲祖高域25貫夢碎拒言棄

艾卡拉斯闊別3年再闖美網男單決賽，賽後難掩興奮之情形容感覺非常好，並稱發球表現是他贏得比賽的關鍵因素，並自豪今屆賽事仍不失一盤，「這正是我努力的方向，在比賽中保持穩定性，避免出現起伏」。

力爭第25個大滿貫夢碎的祖高域則承認在第2盤結束後已精疲力竭，「今年4場大滿貫4強，其中3次敗給艾卡拉斯或史拿，他們實力真的非常強」。面對年輕一代崛起，祖高域仍堅定意志續戰，「即使目標似乎一次比一次艱難，但我仍會繼續戰鬥」。

另一場4強，24歲的史拿雖以6：1輕取首盤，隨後被25號種子艾利亞施米以6：3扳平。不過這名世界一哥其後連贏兩盤6：3、6：4，歷時3小時20分鐘以盤數3：1晉身決賽，成為公開賽時代第4名在一個賽季打入所有大滿貫決賽的球手。這除了是他職業生涯第300場勝仗，也繼上月辛辛那堤公開賽男單8強再次擊敗對方。

達保絲姬抗癌摘女雙錦標

女雙決賽方面，33歲加拿大籍球手達保絲姬與新西蘭籍拍檔艾蓮羅莉芙以3號種子身分出戰，直落兩盤6：4、6：4力挫頭號種子的施妮雅高娃／泰萊唐辛，令她們3年內第2次捧起大滿貫冠軍獎盃，並報回去年溫網女雙決賽直落兩盤不敵對方一敗之仇。現年33歲的達保絲姬去年確診患上乳癌，但未有放棄網球一邊治療，去夏參加巴黎奧運在混雙贏得銅牌，之後伙拍艾蓮羅莉芙於去年WTA年終賽總決賽奪冠。她之後曾做兩次手術及休息一段時間，數周前才復出，如今卻與好拍檔成為美網女雙冠軍。