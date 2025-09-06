報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
體育
2025年9月6日星期六
安森莫娃首闖美網決賽 4強反勝大坂 主場大戰莎芭倫卡爭冠
德國世盃外首戰吞斯洛伐克兩蛋 各賽事三連敗 拿高斯文轟麾下沒投入
美斯暗示踢畢主場最終戰 未定再戰世盃與否
雙紅會傳奇賽下周二優先發售 貝碧托夫懷斯落實參戰
利維卸任熱刺主席職務 結束近25年掌政
西班牙生死戰負希臘 歐籃賽小組出局無緣衛冕
體壇快訊：港男女籃「壓線」戰全運
電視精選
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
安森莫娃首闖美網決賽 4強反勝大坂 主場大戰莎芭倫卡爭冠
德國世盃外首戰吞斯洛伐克兩蛋 各賽事三連敗 拿高斯文轟麾下沒投入
美斯暗示踢畢主場最終戰 未定再戰世盃與否
雙紅會傳奇賽下周二優先發售 貝碧托夫懷斯落實參戰
利維卸任熱刺主席職務 結束近25年掌政
西班牙生死戰負希臘 歐籃賽小組出局無緣衛冕
體壇快訊：港男女籃「壓線」戰全運
電視精選
安森莫娃首闖美網決賽 4強反勝大坂 主場大戰莎芭倫卡爭冠
德國世盃外首戰吞斯洛伐克兩蛋 各賽事三連敗 拿高斯文轟麾下沒投入
美斯暗示踢畢主場最終戰 未定再戰世盃與否
雙紅會傳奇賽下周二優先發售 貝碧托夫懷斯落實參戰
利維卸任熱刺主席職務 結束近25年掌政
西班牙生死戰負希臘 歐籃賽小組出局無緣衛冕
體壇快訊：港男女籃「壓線」戰全運
prev
next