體壇快訊：港男女籃「壓線」戰全運

傅家俊北愛外圍賽晉次圈

香港名將傅家俊昨在北愛爾蘭桌球公開賽外圍賽首圈前兩局已擊出兩棒「破百」下，局數4：2輕取伊朗籍球手沙確殊，與局數4：1挫泰籍世界一姐勒查露的另一港將張家瑋同晉次圈，惟日前於全英女子賽屈居亞軍的吳安儀則在首圈以局數1：4落敗，連同局數3：4反負的王雨晨，雙雙無緣次圈。

巴西土耳其女排世界賽闖4強

在泰國曼谷上演的女排世界賽前晚完成最後兩場8強賽事，世界排名第2的上屆亞軍巴西隊直落3局輕取日前在16強意外淘汰國家隊的法國隊，今晚將與「世一」意大利隊爭入決賽。土耳其隊則以局數3：1擊敗美國隊晉級，報回上屆8強的一敗之仇，對手將是相隔15年後再入4強的日本隊。

香港金牛總決賽門票下周三公售

香港金牛前晚在全國男子籃球聯賽（NBL）季後賽4強賽直落3場淘汰石家莊翔藍後，昨公布總決賽票務安排，球隊將首次在啟德體藝館舉行的前兩場主場賽事迎戰同樣以總局數3：0橫掃的長沙勇勝，常規賽季票持有者可於下周一下午12時至晚上11時59分前優先購買總決賽兩場主場比賽的套票，其他門票則在下周三下午12時起在HK Ticketing公開發售。

新軍金州女武神闖季後賽寫WNBA歷史

今季新加入WNBA的金州女武神，昨雖在常規賽沒派出台裔球員陳紫柔出戰，但無阻球隊主場以84：80擊敗有應屆選秀狀元貝姬絲獨取全場最高27分的達拉斯羽翼，賽後以23勝18負，成為聯盟史上首支參與首個賽季便晉級季後賽的新擴張球隊。至於印第安那狂熱的上屆選秀狀元卡爾蓮奇勒，昨證實因腹股溝受傷提早收咧。