體育

美斯暗示踢畢主場最終戰 未定再戰世盃與否

【明報專訊】盛傳將是來年美加墨世界盃前主場「最後一舞」的阿根廷球王美斯，昨在世界盃南美洲區外圍賽以梅開二度完美謝幕，領銜在主場3：0大勝委內瑞拉隊。美斯賽後暗示已戰畢主場最終戰外，未確認是否會收回之前「（2022年是）最後世界盃」的宣言，只稱會以自己感覺作最後決定。

雖然阿根廷已早早取得出線世界盃決賽周資格，他們此仗對委內瑞拉仍以強陣出擊，當中盛傳最後一次在主場為國出戰的美斯，分別在39及80分鐘獨取兩球，加上拿達路馬天尼斯的入球，最終3球輕取全場攻門零中框的委軍。賽前獲全場逾8.5萬名球迷歡呼致意的美斯，賽後又暗示已踢畢主場最終戰，但被問及會否征戰來年的世界盃則仍未有定案，「是的，我曾認為自己不會再在世界盃賽場獻技。不過，我至今仍很有動力作賽。我會先踢完這個美職球季，然後再看看自己的感覺如何，再決定下一步」。

3軍登世盃尾班車 巴拉圭全國放假慶祝

與此同時，隨住哥倫比亞隊鋒將占士洛迪古斯、 祖漢哥度巴及祖安昆達路各建一功，哥軍順利在主場3：0擊敗玻利維亞隊，連同烏拉圭及巴拉圭隊同告鎖定前6名，確保直接躋身世界盃資格，其中巴拉圭更宣布今日全國放假一天，慶祝相隔16年再戰世盃決賽周。今輪同樣輸波而歸的委內瑞拉及玻利維亞，則將在最後一輪分別主場鬥哥倫比亞及巴西隊，力爭以南美洲賽區第7名身分參加附加賽續爭出線。

