體育

安森莫娃首闖美網決賽 4強反勝大坂 主場大戰莎芭倫卡爭冠

【明報專訊】美國網球公開賽昨演女單4強階段，美籍球手安森莫娃以盤數2：1反勝日籍前「世一」大坂直美，在主場首闖決賽，明晨將與白俄籍現役世界一姐莎芭倫卡爭奪后冠。連續兩項大滿貫躋身決賽，安森莫娃笑言已從上次溫布頓錦標賽決賽慘敗經歷中上了一課，明言「要相信自己」。

24歲美籍好手安森莫娃今年表現亮眼，年初曾在WTA千分級的卡塔爾公開賽封后，再於早前的溫布頓取得亞軍，是她生涯首次殺入大滿貫決賽。以8號種子身分出戰今屆美國公開賽的安森莫娃，在女單前5關僅失一盤下強勢晉級，包括在8強大戰以直落兩盤擊退波蘭籍「世二」施維雅達。

來到4強面對近期回勇的27歲日籍23號種子大坂直美，安森莫娃與對方首盤各破兩次發球局，終戰至決勝局後這名美國好手以細分4：7告負，先輸一盤6：7。次盤形勢相若下二人再度互相3次破發，結果安森莫娃在決勝局以細分7：3獲勝，贏局數7：6扳平盤數。決勝盤安森莫娃在第4局把握唯一破發機會得手，終再贏一盤6：3，以盤數2：1反勝大坂，首度殺入美網決賽，亦是她連續兩項大滿貫躋身決賽，對手將是衛冕的「世一」莎芭倫卡。

從溫網決賽慘敗成長

安森莫娃：要相信自己

安森莫娃賽後表示：「我一直在尋找自己最好的打法去贏得比賽，在內心提醒自己要相信自己。」她又誠言在溫網初戰決賽卻直落兩盤0：6慘敗予施維雅達的經歷令她成長不少，日前在8強擊敗對方復仇成功也感覺到自身心理質素的提升。至於大坂直美則不滿意是役發揮，「我感到少許畏縮及緊張，打不出應有的表現。不過以整季而言我已很滿意了，因我很清楚自己的水平在哪，保持正面思維對我來說很重要」。

莎芭倫卡反克彭古拉衛冕差一步

昨早另一場4強，27歲世界一姐兼頭號種子的上屆盟主莎芭倫卡，面對4號種子的美籍星將彭古拉，在先輸一盤4：6後連取兩盤6：3、6：4，以盤數2：1反勝，明晨將決戰安森莫娃爭取連霸。

