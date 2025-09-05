明報新聞網
體育

體壇快訊：明夏世盃票價首採浮動機制

【明報專訊】國際足協（FIFA）昨宣布，將於明年6至7月在美國、墨西哥及加拿大舉行的第23屆世界盃決賽周，引入門票浮動價格機制，賽事票價由最低的60美元（約470港元）到決賽最高的6730美元（約5.2萬港元），門票將於下周起發售，惟首度引入門票浮動價格機制意味票價將隨時改變，此售票方式在早前舉行的世界冠軍球會盃已獲應用。

15歲杜文入圍阿仙奴歐聯名單

上屆歐聯4強之一的英超球會阿仙奴昨公布今屆賽事大軍名單，仍在養傷的巴西籍鋒將加比爾捷西斯名落孫山，15歲中場小將麥斯杜文榜上有名，如獲派上陣即可打破該賽事最年輕披甲紀錄。至於上屆英超盟主利物浦則將意籍鋒將費達歷高基艾沙剔除，17歲鋒將安古莫夏則入圍；另今夏正式加盟熱刺的前鋒馬菲斯泰爾也無緣為新東家出戰歐聯。

蘇馬自由身簽克盧日兩年

歐洲五大聯賽夏季轉會窗已關上，惟自由身球員仍可與球會簽約。今夏約滿離開英超球會韋斯咸的30歲法國籍中堅葛特蘇馬，昨宣布與羅馬尼亞球會克盧日簽約兩年。另在轉會窗死線日簽下比利時籍門將辛尼拉文斯的曼聯，據悉有意將今季未曾在英超上陣的門將奧拿拿外借到土超的特拉布宗。

快艇疑避薪限 利安納涉假代言

NBA球隊洛杉磯快艇球星利安納日前被記者Pablo Torre指控在2022年與球隊簽約後，從一家名為Aspiration的植樹公司獲得價值2800萬美元（約2.2億港元）贊助合約，並表示利安納從未為該公司履行合約，目的是為了避開球隊的支薪限制，因該公司與快艇同屬美國商人鮑爾默所有。

佳特力簽測試車手高頓希達

將於明年起出戰世界一級方程式（F1）的佳特力車隊，繼日前簽下保達斯及佩雷斯後，昨再宣布與出戰印地賽車系列賽的安德烈提車手高頓希達簽約，25歲的後者將成為該車隊測試車手。

PSG香港學院成立U13及U15女足　前港將郭靖雯任教練

巴黎聖日耳門（PSG）香港學院昨宣布，正式成立U13和U15組別的精英女子足球隊，將由前港將郭靖雯與澳門女足代表麥莎娜 （Zara Matos）出任教練，並有機會在法國的巴黎聖日耳門學院受訓。本地及國際學校U13及U15女足成員可於下周六及本月20日，分別在宣道國際學校及韓國國際學校（KIS）參加選拔，入選球員可獲周大福人壽贊助獎學金，豁免整季訓練全額費用。

