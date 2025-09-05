港足泰王盃反負伊拉克 下周日轉戰季軍戰撼斐濟 安永佳目標贏波

勞烈斯擔正 艾華頓回歸掛帥

世界排名第146位的港足，這次是首度參加泰王盃，同時是接掌港足帥印剛好1年的韋斯活，首次面對排名前100位的西亞球隊。昨仗正選續由隊長葉鴻輝把關，而非出席賽前記者會的謝家榮，至於相隔一年再入決選名單的勞烈斯，與今季轉投港超「升班馬」東區的鐘樂安扼守中路，自由人費蘭度移上任中場；前線則有缺席6月國際賽的翼鋒艾華頓，聯同祖連奴及安永佳攻堅。

兩隊上次交手是4年前世界盃外圍賽，當時港足在巴林的中立場以0：1落敗。面對排名高出88位的伊拉克隊，港足在上半場持續受壓，門將葉鴻輝力挽狂瀾，在28分鐘更接實對方角球後受傷，經治理無大礙。35分鐘，港足兩名入籍兵合作，祖連奴接應史提芬彭利拿傳中迎頂但中柱，球證隨後再吹罰判越位在先。5分鐘後，祖連奴在右路大位再度攻門，被伊拉克門將巴斯利飛身撲出，半場互交白卷。

伊拉克射手倒掛扳平再奠勝

戰至換邊後57分鐘，費蘭度左路傳中，祖連奴在禁區內被敵衛踢倒，球證無即時判罰，但經視像裁判（VAR）覆核後，球證改判港足獲得12碼，由安永佳主射中鵠，為球隊在61分鐘領先1：0。不過伊拉克隊僅落後6分鐘，便由後備入替的前鋒穆罕拿特阿里禁區內倒掛，皮球彈地後擦柱入網扳平，這名25歲射手81分鐘於禁區內射入個人第2球，港足終以1：2反負予伊拉克隊，下周日轉戰下午5時舉行的季軍戰；同日另一場，東道主泰國隊以3：0大勝斐濟隊。

安永佳助港足首破伊拉克大門

安永佳為港足取得歷來3次對伊拉克隊的首個入球，這名28歲中超深圳新鵬城前鋒賽後稱，為港足建功總是高興，「而且面對的是一支亞洲強隊，有助我提升信心」。他認為球隊首65分鐘踢得不錯，之後失去專注而未能取勝感失望，明言下場季軍戰目標一定要贏。