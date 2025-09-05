報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
體育
2025年9月5日星期五
里奧費迪南營運頻道拉近球迷距離 拍片訪問球星見場外另一面 認科技對足球重要倡勿忘青訓
大坂直美拍走梅祖娃闖美網4強 生涯5闖大滿貫8強全勝 下月訪港戰港網公開賽
法國世盃外首擊碰烏克蘭 沙列巴倦勤迪甘斯補選柏華特
金牛橫掃石家莊 再闖NBL總決賽
土耳其克塞爾維亞 歐錦賽首名出線
電視精選
港足泰王盃反負伊拉克 下周日轉戰季軍戰撼斐濟 安永佳目標贏波
港足U23亞盃外首擊負伊朗 慈英迎地標盼獲更多機會
體壇快訊：明夏世盃票價首採浮動機制
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
里奧費迪南營運頻道拉近球迷距離 拍片訪問球星見場外另一面 認科技對足球重要倡勿忘青訓
大坂直美拍走梅祖娃闖美網4強 生涯5闖大滿貫8強全勝 下月訪港戰港網公開賽
法國世盃外首擊碰烏克蘭 沙列巴倦勤迪甘斯補選柏華特
金牛橫掃石家莊 再闖NBL總決賽
土耳其克塞爾維亞 歐錦賽首名出線
電視精選
港足泰王盃反負伊拉克 下周日轉戰季軍戰撼斐濟 安永佳目標贏波
港足U23亞盃外首擊負伊朗 慈英迎地標盼獲更多機會
體壇快訊：明夏世盃票價首採浮動機制
里奧費迪南營運頻道拉近球迷距離 拍片訪問球星見場外另一面 認科技對足球重要倡勿忘青訓
大坂直美拍走梅祖娃闖美網4強 生涯5闖大滿貫8強全勝 下月訪港戰港網公開賽
法國世盃外首擊碰烏克蘭 沙列巴倦勤迪甘斯補選柏華特
金牛橫掃石家莊 再闖NBL總決賽
土耳其克塞爾維亞 歐錦賽首名出線
港足泰王盃反負伊拉克 下周日轉戰季軍戰撼斐濟 安永佳目標贏波
港足U23亞盃外首擊負伊朗 慈英迎地標盼獲更多機會
體壇快訊：明夏世盃票價首採浮動機制
prev
next