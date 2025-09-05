明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

大坂直美拍走梅祖娃闖美網4強 生涯5闖大滿貫8強全勝 下月訪港戰港網公開賽

【明報專訊】世界排名第24位的27歲日本籍前「世一」大坂直美，昨於美國網球公開賽女單8強直落兩盤淘汰11號種子的捷克籍星將梅祖娃，生涯5次出戰大滿貫8強保持全勝，將與美籍好手安森莫娃爭入決賽。

大坂直美以23號種子在今屆美網表現強勢，包括在16強以直落兩盤大勝世界第3的東道主名將嘉奧芙，相隔逾4年再闖大滿貫8強。她昨面對世界第13位的捷克星將梅祖娃，雙方此前4次交手各勝兩次。

大坂直美昨仗首盤戰至第10局把握機會關鍵時刻打破梅祖娃的發球局，先贏一盤6：4。次盤互破對方兩次發球局後戰至決勝局，結果大坂贏細分7：3，以局數7：6奠勝，交戰1小時49分鐘後以直落兩盤取勝，生涯5次躋身大滿貫8強錄得全勝佳績，4強將遇世界第9的美籍8號種子安森莫娃。

史拿晉男單4強 鬥艾利亞施米

賽後大坂直美不忘稱讚梅祖娃的表現道：「我認為她是世上最出色的球手之一，每次面對她都打得非常艱辛。」而她又坦言相隔多年再於美網主場館作賽感覺難以言喻，「這對我來說別具意義，我在這裏有很多回憶，慶幸我沒哭出來」。

男單方面，意大利籍「世一」史拿在美網8強以直落3盤6：1、6：4、6：2挫同胞梅薩迪，將與加拿大籍25號種子艾利亞施米爭入決賽。後者昨另一場8強激戰逾4小時後以盤數3：1反勝澳洲一哥迪文亞。

此外，中國網球總會昨宣布，大坂直美落實參戰於下月底舉行的WTA250級的保誠香港網球公開賽，其餘確認參賽的包括菲律賓籍新星伊雅娜、澳洲一姐卡莎堅娜，以及上屆WTA125級香港國際賽冠軍的另一澳洲好手湯珍奴域。

上 / 下一篇新聞