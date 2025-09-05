大坂直美拍走梅祖娃闖美網4強 生涯5闖大滿貫8強全勝 下月訪港戰港網公開賽

大坂直美以23號種子在今屆美網表現強勢，包括在16強以直落兩盤大勝世界第3的東道主名將嘉奧芙，相隔逾4年再闖大滿貫8強。她昨面對世界第13位的捷克星將梅祖娃，雙方此前4次交手各勝兩次。

大坂直美昨仗首盤戰至第10局把握機會關鍵時刻打破梅祖娃的發球局，先贏一盤6：4。次盤互破對方兩次發球局後戰至決勝局，結果大坂贏細分7：3，以局數7：6奠勝，交戰1小時49分鐘後以直落兩盤取勝，生涯5次躋身大滿貫8強錄得全勝佳績，4強將遇世界第9的美籍8號種子安森莫娃。

史拿晉男單4強 鬥艾利亞施米

賽後大坂直美不忘稱讚梅祖娃的表現道：「我認為她是世上最出色的球手之一，每次面對她都打得非常艱辛。」而她又坦言相隔多年再於美網主場館作賽感覺難以言喻，「這對我來說別具意義，我在這裏有很多回憶，慶幸我沒哭出來」。

男單方面，意大利籍「世一」史拿在美網8強以直落3盤6：1、6：4、6：2挫同胞梅薩迪，將與加拿大籍25號種子艾利亞施米爭入決賽。後者昨另一場8強激戰逾4小時後以盤數3：1反勝澳洲一哥迪文亞。

此外，中國網球總會昨宣布，大坂直美落實參戰於下月底舉行的WTA250級的保誠香港網球公開賽，其餘確認參賽的包括菲律賓籍新星伊雅娜、澳洲一姐卡莎堅娜，以及上屆WTA125級香港國際賽冠軍的另一澳洲好手湯珍奴域。