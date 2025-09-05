里奧費迪南營運頻道拉近球迷距離 拍片訪問球星見場外另一面 認科技對足球重要倡勿忘青訓

文、圖：余瑋

46歲的里奧費迪南效力曼聯12季6奪英超及1次歐聯冠軍，為英格蘭隊上陣81次參與兩屆世界盃，2015年夏天掛靴後擔任過評述員，同時活躍多媒體，有個人Podcast及YouTube頻道，後者累計140萬個訂閱，個人Instagram帳戶多達659萬用戶關注。他今次受邀來港出席世界足球峰會香港站，昨午在峰會分享運動員如何運用媒體內容創作，建立個人品牌與球迷互動。

里奧費迪南在峰會期間接受本報訪問，稱經營社交網和頻道給他的最大樂趣是「能夠拉近球迷與足球比賽的距離」，「除了比賽90分鐘，我想展現球員真實的一面，比如我的節目訪問碧咸、基斯坦奴朗拿度（C朗）或朗尼等球星時，他們在我面前很放鬆，讓球迷看到他們場外的模樣。未來我會繼續飛往全球各地製作更多內容」。

下月再訪港踢傳奇雙紅會 笑言不能輸

視像裁判（VAR）等技術近年在頂級職業聯賽應用，里奧認同科技在現今足球扮演重要角色，但提及不能忽視青訓，「數據分析對轉會和球員表現都很關鍵，但同時須確保比賽質素，就要由青訓做起。草根足球才是根基」。他又認為世界足球峰會首在港舉辦，有助具龐大人口的中國和香港尋求足球商機。

盼曼聯新門將拉文斯引良性競爭

里奧同獲香港旅發局邀請，聯同意籍英格蘭前帥卡比路在峰會舉行前在港半日遊，包括首次乘坐山頂纜車登太平山頂、乘開篷巴士欣賞港島及九龍的城市風景，品嘗燒鵝、點心和粵菜，還到訪曼聯前隊友C朗在尖沙嘴的「CR7 LIFE香港博物館」。里奧和利物浦名宿謝拉特下月18日將率領兩支傳奇隊，在啟德主場館合演「雙紅會邀請賽」，他笑言：「將會很認真訓練，這場賽事不能輸，我打過電話給謝拉特，開玩笑叫他到時要放鬆點。」

談回曼聯，里奧認為紅魔今夏轉會窗簽入3名前鋒已算不錯，「若貪心點，我希望能有多一名更有活力的防守中場」，又認為兩名門將比恩迪亞與奧拿拿先後犯錯，目前顯然信心不足，相信年輕新門將辛尼拉文斯加盟可帶來競爭，「我很感興趣最終會否起用年輕新門將擔任正選？可能要看訓練表現」。曼市打吡將於本月中的下輪英超上演，里奧估計會打和，「曼城雖然主場，但曼聯首3場聯賽都踢得不錯，對阿仙奴和般尼都創造很多攻門，但未能轉化成入球」。