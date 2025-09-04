明報新聞網
體育

港足泰王盃惡鬥伊拉克 爭入決賽 韋斯活：寓賽於操備亞盃外

【明報專訊】中國香港足球代表隊（港足）今午5時於泰國北碧府舉行的泰王盃，面對世界排名58位的伊拉克隊爭入決賽，同時以備戰下月對孟加拉隊的兩場亞洲盃外圍賽。港足主教練韋斯活昨在賽前記者會上明言寓賽於操，期望加強球隊默契迎接連場硬仗。

中國香港vs.伊拉克

港台電視32台 下午17：00直播

現世界排名第146位的港足，是泰王盃自1968年主辦以來首度獲邀參賽，首擊面對今屆4支參賽球隊中排名最高的伊拉克隊，港足主帥韋斯活在賽前記招明言志在練兵，「我們將會在10月面對兩場非常重要的亞洲盃外圍賽，希望球員能依照部署踢出自己風格，讓球迷享受比賽。對於代表隊主教練而言，比賽永遠不足夠，像在11月至明年3月的國際賽前，中間便有長時間空擋，希望球員把握機會表現自己」。

近4年首交手 世盃外僅負1球

葉鴻輝籲提防前場壓迫

接掌港足帥印剛好一周年的韋斯活，上任以來於國際友誼賽領軍取得4勝1和1負，是役將是他領軍以來，首度帶領港足迎戰排名前100位的西亞球隊。港足上次與伊拉克隊交手已是2021年的世界盃外圍賽，疫情下到中立場巴林作賽，僅因馮慶燁「擺烏龍」以1球告負。作為該仗少數仍在陣中的門將葉鴻輝直言，已預計會被對手強攻，「伊拉克與其他西亞球隊踢法均偏向體力化及技術上乘，他們習慣屯重兵於前線及施以中前場壓迫，我們要小心提防之餘，更重要是磨合默契，以迎接下月的亞洲盃外圍賽」。近年每逢港足作客均獲熱心球迷組隊遠征打氣，為港足增添氣勢反客為主。葉鴻輝也特意提醒遠赴北碧府觀戰的球迷安全至上。

今季港超10隊中，多達6隊赴泰國季前集訓，傑志中場陳俊樂直言對當地天氣不陌生，提到面對伊拉克隊將如東亞盃鬥中日韓時以防守為主，「之前隊日本隊正是防守不集中，很快被拉開比數。首先要做好防守，再踢好組織」。

港足另一門將謝家榮昨午與韋斯活聯袂出席賽前記招，或有機會取代葉鴻輝正選把關。在韋斯活揀選的港足決選23人大軍名單中，效力中甲延邊龍鼎的中堅勞烈斯相隔一年再入選，他強調已擺脫傷病，近期也在中甲持續上陣。賽事不設加時，法定時間90分鐘打和即互射12碼定勝負，勝方將與東道主泰國隊同日對斐濟隊的勝方於下周日爭盃，負方轉戰季軍戰。

