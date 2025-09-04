西班牙德國展世盃外征途 荷蘭爭三連捷

自2024年3月至今，西班牙已在各項國際賽事保持連續20場法定時間不敗紀錄。今年6月舉行的歐國聯決賽，狂牛亦與葡萄牙隊全場踢成2：2，戰至互射12碼方落敗而回。不過西班牙近5仗皆有失球，場均失球更達2.6個。作客保加利亞一役前夕，狂牛主帥迪拉富安迪就指外界對陣中18歲新星拉明耶馬期望實在太高，令他承受太大壓力，「以同齡球員而言，他已是超乎想像般成熟，但大家也要明白，他只是個18歲的年輕球員，仍需時進步及成長」。

此外，德國主帥拿高斯文在對斯洛伐克一役前夕，就澄清沒直接干預禾達美迪早前決定棄拜仁慕尼黑改投紐卡素的轉會事宜，「我當然不會建議他加盟哪隊，那是他的個人考慮。不過我的確強調要入選國家隊，必須要有穩定的上陣時間及表現。若在球會只上陣25%賽事，他出戰來年世盃的機會不會高」。

與此同時，較早前已在G組取兩連勝且轟入10球的荷蘭隊，明晨則在主場恭候同得6分但多踢一場的波蘭隊。荷蘭主帥朗奴高文賽前認為，客軍雖在今年6月陷易帥風波，仍是荷軍同組爭出線的最大勁敵。