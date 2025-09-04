明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

祖高域美網闖4強再遇艾卡拉斯 力退東道主一哥費利斯 放眼大戰打5盤

【明報專訊】現時世界排名第7的38歲塞爾維亞籍前「世一」祖高域，昨在美國網球公開賽男單8強以盤數3：1擊敗東道主一哥費利斯，今年4項大滿貫均殺入4強，將與西班牙籍「世二」卡路士艾卡拉斯爭入決賽。他賽後笑言「已準備好與對方打足5盤」，表明會盡一切努力爭取生涯第25座大滿貫。

連續4項大滿貫殺入4強

因傷患今年減少出賽的祖高域，只曾在5月的ATP250級的日內瓦公開賽封王，此後更只參加大滿貫的法網、溫布頓及美網。來到美網這名38歲老將仍展示場上競爭力，一路連過4關殺入8強，首兩圈擊退美籍的錢亮拿及史華達後，第3圈力戰近3小時以3：1淘汰英籍名將諾利後，又於16強以直落3盤輕取德籍好手施祖夫。

殺入8強後昨惡鬥世界排名第4的美籍一哥費利斯，祖高域首盤初段便打破對方發球局，並保持優勢先贏一盤6：3，次盤他再於末段關鍵破發再贏7：5，雖其後被對方以6：3扳回一城，但第4盤他再次於末段破發贏6：4奠勝，力戰3小時24分鐘後以盤數3：1取勝，連續4項大滿貫殺入4強，將大戰卡路士艾卡拉斯爭入決賽。值得一提的是，雙方過去交手8次，近兩次則均由祖高域取勝，包括去年巴黎奧運決賽。

賽後祖高域笑言：「比賽只會愈來愈難打，我已準備好要與他（艾卡拉斯）打足5盤了。」惟他亦承認舊患多少都會有所影響，但強調自己會竭盡所能爭取下一座大滿貫錦標。

另外，白俄籍「世一」莎芭倫卡昨在女單8強藉捷克籍對手禾祖素娃因傷退賽而自動晉級，4強將鬥同日以直落兩盤淘汰對手的美籍星將彭古拉。至於45歲美籍名將「大威」維納絲威廉絲則伙拍加拿大籍好手莉拉費蘭迪絲在女雙8強，以直落兩盤不敵爭標熱門的頭號種子施妮雅高娃／泰萊唐辛出局。

黃澤林領銜港隊下周主場戰台盃

至於中國香港代表隊將在本月13至14日於維園網球場迎戰烏茲別克隊上演台維斯盃世界II組，球隊昨公布名單包括早前在美網戰至男單32強的黃澤林，隊友包括鄭肇致、王子夫、黃俊鏗、朱鍇泓及隊長余曉東。

上 / 下一篇新聞