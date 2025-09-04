明報新聞網
體育

哥連拿籲新一代球證保持專業敢於承擔

【明報專訊】國際足協（FIFA）裁判委員會主席哥連拿近日訪港，昨出席世界足球峰會香港站分享球證在視像裁判（VAR）等新科技所面對的挑戰，寄語新一代球證要保持決斷力和權威，科技如何革新也只是輔助，「球場上的最終決策權，永遠需要人類的智慧和承擔。真正的專業在於理解錯誤、改正錯誤，然後放下錯誤」。

稱惡意批評打擊投身球證行業意願

現年65歲的意籍前著名球證哥連拿在峰會表示，VAR自11年前由零開始，至今已有63個國家和地區使用，發展起乎想像，「VAR時代要求球證勇於修正錯誤。當然仍有改進空間，如旁證舉旗的時機，促使開發了半自動越位技術」。這名曾執法2002年世界盃決賽等大賽的光頭球證又關注，球證面對球迷網上批評以至人身攻擊，隨時打擊新一代投身球證行業的意願，「這就像毒瘤扼殺未來足球」。

世界足球峰會香港站昨起一連兩日在亞洲國際博覽館舉行，設有逾30個展位，主辦方預計將吸引逾4000人參與，雲集國際足球機構及企業高層、投資者及球圈人士。嘉賓講者除了哥連拿，還有名宿里奧費迪南、辛尼迪、佩奧爾及蘇加，以及英格蘭隊前帥卡比路分享不同議題，其中里奧費迪南今午將探討運動員如何運用媒體內容創作，建立個人品牌與球迷互動；另一英格蘭前隊長泰利則因事臨時未能訪港出席。

