體育

西甲主席泰巴斯：皇馬巴塞如家人 認轉會市場競爭力不如英超惟勝在更具效率

【明報專訊】世界足球峰會香港站昨起一連兩日在亞洲國際博覽館舉行，雲集世界各地足球領袖、企業及投資者共同參與。擔任嘉賓講者之一的西甲賽會主席泰巴斯（Javier Tebas）接受本報專訪，談及西甲球會在轉會市場競爭力雖不及英超球會，但勝在有效率，從近年歐洲盃賽成績可見一斑，並以「家庭」形容賽會與兩大球會皇家馬德里和巴塞隆拿的關係。

文、圖：余瑋

稱西甲價值非依靠球星

「球會底蘊才是永恆」

歐洲主流聯賽夏季轉會窗日前關閉，西甲賽會主席泰巴斯向《明報》表示，英超球會收入遠超西甲或德甲球會，自然能夠承受更高轉會費擴軍，但提及英超隊近年持續巨額增兵，或需透過股份交易等方式填補虧損，「曼聯、利物浦、熱刺、阿仙奴等傳統勁旅仍持續塑造聯賽的魅力，近年英超球隊成為歐洲盃賽主要競爭者。不過西甲球會優勢在於投資效率，近年轉會支出或許較少，但成績說明一切。過去10年，西甲球隊共贏得16項歐洲盃賽錦標」。

皇馬與巴塞由過去基斯坦奴朗拿度（C朗）對美斯，如今變成基利安麥巴比對拉明耶馬的新世代球王對決戲碼，不過泰巴斯認為西甲聯賽的價值並非依靠巨星，「在C朗加盟前，皇馬早已是傳奇球會。C朗確實帶來巨大影響，但球會本身底蘊才是永恆。麥巴比的情况也一樣，他會提升球隊實力，但皇馬的本質不會因此改變」。泰巴斯自2013年擔任西甲主席至今逾12年，被問到賽會如何跟兩大西甲勁旅關係取平衡，他形容西甲與兩隊就像是一個擁有多名子女的大家庭，「家庭成員性格各異，需以各自理解方式交流達至和諧。本質就是家庭，雖時有爭執，最終都能和解」。

赴美辦聯賽計劃處審核階段

西甲早前計劃今年12月移師邁阿密舉行巴塞隆拿對維拉利爾的聯賽，引起西班牙職業球員工會（AFE）發聲明反對。泰巴斯表示，該場賽事正處於審核階段，只待歐洲足協獲批，賽會便可立即支付場地費用給邁阿密一方，「我們展望能夠與美職球會全面合作，有關聯署並非所有球員親自簽署，無人持反對立場，他們只要求掌握更多資訊和數據。只待賽事批核，我們就會向工會交代細節，只是部分人士事前稍顯焦慮，我確信不會有阻礙，兩隊球員都希望到邁阿密比賽」。

今夏多支外隊訪港友賽，問到有否計劃安排皇馬或巴塞來港獻技，泰巴斯稱亞洲一直是西甲重點市場，但能否東來仍取決球會，「既然能夠在美國比賽，為何不能來港？但非我個人能決定，需取決球會意願，不過這議題持續在檯面上，我們會盡力促成」。

泰巴斯今次在峰會分享如何打擊網上盜版賽事直播。他向本報表示，西甲賽會採取法律途徑、游說立法規管及技術反制3方面打擊盜播，如西班牙及阿根廷會立法提出訴訟，當中在西班牙已開發攔截程式封鎖非法應用程式；西甲又已跟阿聯酋等國政府合作推動相關立法。

