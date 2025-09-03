明報新聞網
體育

黃澤林下月啟德戰UTS 綽號The Chosen Wong喻首港人參賽

【明報專訊】日前在美國網球公開賽男單第3圈（32強）激戰5盤惜敗的21歲香港網球一哥黃澤林（Coleman）前日返港後，昨宣布將首次參戰於下月14日起一連兩日在啟德體藝館上演的創新網球賽事Ultimate Tennis Showdown（UTS），「我是首名參加UTS的香港球員，所以用了『The Chosen One』的英文諧音，取名為『The Chosen Wong』，也是別具意義」。

賽會繼世界排名第8的澳洲籍好手迪文亞、排名第15的俄籍星將羅比夫等共6名球手，昨再宣布巴黎奧運混雙金牌得主的捷克籍球手馬查克與破格獲發外卡首度主場出擊的黃澤林將參戰爭冠。門票售價介乎380至1580元；兒童、長者及輪椅人士均享九折優惠，現正公開發售。

或再戰美網對手羅比夫

盼月中台維斯盃坐爆維園

UTS賽事其中之一特色是每名球手皆以綽號出戰，黃澤林選擇「The Chosen Wong」作為稱號，他笑言：「用了『The Chosen One』的諧音，也挺特別的。」談到或在賽事中再遇美網32強對手羅比夫，黃澤林表示沒有特別想對陣的球手，但對每場對戰同樣充滿期待，亦認為這是個好機會為香港球迷帶來全新的網球體驗。

經過美網後，黃澤林這個名字在香港逐漸為人熟悉，他說：「希望本月13至14日的台維斯盃世界2組賽事能坐爆維園。」提及未來計劃，Coleman又透露預計將開始亞洲賽季，「提議教練過來亞洲一起練習，他亦有心理準備與我留在這裏2至3個月」。

另外，中國香港網球總會昨公布月中在維園網球場舉行的台維斯盃香港站迎烏茲別克隊的門票，將於下周一開放登記，公眾須預先在網頁登記並獲取二維碼，方可入場觀賽。

