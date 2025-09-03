明報新聞網
體育

大坂直美隔逾4載再闖大滿貫8強 美網直落兩盤退世三嘉奧芙 產後最佳成績

【明報專訊】日本籍名將大坂直美昨晨在美國網球公開賽女單16強，以直落兩盤輕取世界排名第3的美籍名將嘉奧芙，相隔逾4年再闖大滿貫8強，亦是她在2023年產後最佳的大滿貫成績。這名27歲前世界一姐賽後笑言，自己現在心境較以往更放得開，並享受與頂尖對手較量，「我就是喜愛這種挑戰」。

心境更開放 享受比賽樂觀迎戰

4座大滿貫得主的大坂直美，近年先後因心理原因及懷孕而暫別球壇，去年初復出的她，踏入今年賽季表現明顯提升，亦曾在WTA 125的聖馬洛公開賽封后。來到今年最後一項大滿貫的美國公開賽，現時世界排名第24位的大坂直美以23號種子身分參戰，首兩圈均輕鬆直落兩盤淘汰對手過關，再於第3圈以盤數2：1擊退15號種子的澳洲籍好手卡莎堅娜。

殺入16強後她面對世界排名第3、前屆盟主的東道主星將嘉奧芙，兩盤分別把握兩次破發機會成功，終僅花1小時4分鐘便直落兩盤6：3、6：2輕取對方，是她繼2021年初在澳洲公開賽奪冠後，相隔逾4年再闖大滿貫女單8強階段，將與捷克籍11號種子梅祖娃爭入4強。

史拿輕鬆過關 8強鬥同胞梅薩迪

這名2018及2020年美網盟主賽後笑言：「我今屆來到球場前的想法只是想好好享受比賽，樂觀地去打每一場。說實話我真的感覺心境較以往更放得開，享受着與頂尖對手較量，取得漂亮的分數或發球直接得分，我就是喜愛這種挑戰。」至於嘉奧芙輸給偶像之一的大坂後表示：「這仗我的發揮明顯不及格，感覺近期自己並非走在正確的成長路上，但這趟美網我有不少得着，我保證稍作休息後會有所調整，重新出發。」其餘女單賽果，波蘭籍「世二」施維雅達同以直落兩盤輕取俄籍13號種子的阿歷山杜娃，8強將遇8號種子的主場球手安森莫娃。

男單方面，意籍世界一哥史拿昨在16強以直落3盤6：1大勝23號種子的哈薩克籍好手布歷克，將與10號種子的同胞梅薩迪爭入4強。至於日前在32強險勝港隊一哥黃澤林的俄籍名將羅比夫，則直落3盤不敵加拿大籍好手艾利亞施米出局，後者將在8強面對8號種子的澳洲籍星將迪文亞。

