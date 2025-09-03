金牛再挫石家莊叫糊 董健膺常規賽MVP三分王

明續守福田迎第3戰

衛冕的金牛上周六作客以107：84先取石家莊翔籃，在5場3勝制下領先場數1：0；另由於常規賽主場的灣仔修頓室內場館不符賽會規格而未能辦賽，故需移師深圳福田體育公園體育館作為4強主場。球隊在逾百名球迷專程由香港北上支持下，首節開局即打出14：2攻勢，雖其後被追近，但半場仍以55：50領先。

下半場第3節雙方各取22分保持5分差距，但金牛在末節發力，最多拋離17分，終在主場以105：89挫石家莊翔籃，場數領先2：0，明晚續在主場的第3戰力爭提早殺入總決賽。

此外，賽會同日宣布今屆常規賽各獎項，其中董健榮膺MVP及聯盟三分王，29歲的他場均上陣23.7分鐘貢獻10.6分、2.4個籃板、3.3次助攻，以及場均入2.6個三分球兼命中率達逾41%；隊友米高艾特爾二世則以場均兩次偷波，榮膺抄截王。