體育

金牛再挫石家莊叫糊 董健膺常規賽MVP三分王

【明報專訊】香港金牛昨晚在深圳福田體育公園體育館上演的全國男子籃球聯賽（NBL）季後賽4強次戰，藉剛榮膺常規賽最有價值球員（MVP）及聯盟三分王的隊長後衛董健射入15分，加上交出「雙雙」28分及15個籃板的外援中鋒卡爾頓等共6名球員得分上雙，領銜在主場以105：89擊敗石家莊翔籃，場數拉開2：0，距總決賽只差一步。

明續守福田迎第3戰

衛冕的金牛上周六作客以107：84先取石家莊翔籃，在5場3勝制下領先場數1：0；另由於常規賽主場的灣仔修頓室內場館不符賽會規格而未能辦賽，故需移師深圳福田體育公園體育館作為4強主場。球隊在逾百名球迷專程由香港北上支持下，首節開局即打出14：2攻勢，雖其後被追近，但半場仍以55：50領先。

下半場第3節雙方各取22分保持5分差距，但金牛在末節發力，最多拋離17分，終在主場以105：89挫石家莊翔籃，場數領先2：0，明晚續在主場的第3戰力爭提早殺入總決賽。

此外，賽會同日宣布今屆常規賽各獎項，其中董健榮膺MVP及聯盟三分王，29歲的他場均上陣23.7分鐘貢獻10.6分、2.4個籃板、3.3次助攻，以及場均入2.6個三分球兼命中率達逾41%；隊友米高艾特爾二世則以場均兩次偷波，榮膺抄截王。

