坦夏格遭利華古遜辭退 結束僅62日領軍生涯

利華古遜今夏有功勳主帥沙比阿朗素轉教西甲豪門皇家馬德里，會方於5月時與去年被曼聯辭退的55歲的坦夏格簽約兩年，球會今夏在不少主力包括科利安華迪斯、謝利美費林邦及格列沙加等離隊下令開季成績欠佳，在德甲首戰主場不敵賀芬咸後，上輪則作客被雲達不來梅逼和3：3，開季兩輪不勝；球會昨在官網宣布與坦夏格分道揚鑣，而坦夏格在7月1日履新到昨日下台僅歷時62日。利華古遜常務董事西蒙羅夫斯說：「沒有人希望行這一步，但過去數周的情况顯示，這樣的配置對打造一支新球隊是不可行的。」

其他德甲賽果方面，多蒙特昨在主場迎戰柏林聯藉鋒將古拉斯起孖，加上中場菲歷斯尼美查埋齋以3：0大勝，另科隆以4：1大破來訪的弗賴堡後，與拜仁及法蘭克福同樣3戰全勝。

巴塞遭華歷簡奴逼和 西甲兩連勝告終

西甲方面，衛冕的巴塞隆拿征戰華歷簡奴藉鋒將拉明耶馬射入12碼先開紀錄領先上半場，惟主隊下半場67分鐘有中場法蘭佩雷斯破門終逼和1：1，令巴塞聯賽兩連勝走勢終止；至於上季意甲亞軍國際米蘭昨主場迎戰烏甸尼斯雖有翼衛杜費斯先破門，惟客軍及後連下兩城終反負1：2，新帥捷禾在主場首嘗敗績。