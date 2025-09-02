明報新聞網
體育

啟德下月演傳奇雙紅會 謝拉特里奧領銜 門票399元起

【明報專訊】香港今年10月再迎足球盛事。利物浦名宿謝拉特和曼聯名宿里奧費迪南將分別率領兩支傳奇球星隊，10月18日在啟德主場館晚上合演「雙紅會：謝拉特、費迪南邀請賽」。主辦機構昨公布票價由399至999元不等，當中近2萬張門票低於500元公開發售，售票詳情稍後公布。

近2萬門票售價低於500

里奧明起出席亞博足球峰會

這次傳奇球星版「雙紅會」為Pulse旗下的足球項目，獲中國香港足球總會作為支持機構。賽事兩名「主角」謝拉特和里奧費迪南對香港並不陌生，45歲利物浦前隊長謝拉特於2003及2007年曾隨「紅軍」訪港獻技，主辦方指他將攜同2005年歐聯決賽炮製「伊斯坦布爾奇蹟」的隊友來港；46歲的里奧費迪南則在2005及2013年隨曼聯在香港大球場踢表演賽，而他將率先抵港，出席明起一連兩日在亞博館舉行的世界足球峰會香港站。

票價方面，分為399元、499元、球迷區899元及999元，主辦方強調近2萬張門票低於500元公開發售，形容票價「親民」。最新資訊可留意官方社交網專頁「Red on Red 2025」。

香港今夏獲多項足球盛事落戶，5月底先有曼聯在大球場友賽港足，7月底啟德主場館舉行兩場「香港足球盛會」，分別為利物浦對AC米蘭和阿仙奴對熱刺。上月中沙特超級盃首次移師大球場，有基斯坦奴朗拿度（C朗）效力的艾納斯等4支沙特聯球隊參賽。

