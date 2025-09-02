啟德下月演傳奇雙紅會 謝拉特里奧領銜 門票399元起

近2萬門票售價低於500

里奧明起出席亞博足球峰會

這次傳奇球星版「雙紅會」為Pulse旗下的足球項目，獲中國香港足球總會作為支持機構。賽事兩名「主角」謝拉特和里奧費迪南對香港並不陌生，45歲利物浦前隊長謝拉特於2003及2007年曾隨「紅軍」訪港獻技，主辦方指他將攜同2005年歐聯決賽炮製「伊斯坦布爾奇蹟」的隊友來港；46歲的里奧費迪南則在2005及2013年隨曼聯在香港大球場踢表演賽，而他將率先抵港，出席明起一連兩日在亞博館舉行的世界足球峰會香港站。

票價方面，分為399元、499元、球迷區899元及999元，主辦方強調近2萬張門票低於500元公開發售，形容票價「親民」。最新資訊可留意官方社交網專頁「Red on Red 2025」。

香港今夏獲多項足球盛事落戶，5月底先有曼聯在大球場友賽港足，7月底啟德主場館舉行兩場「香港足球盛會」，分別為利物浦對AC米蘭和阿仙奴對熱刺。上月中沙特超級盃首次移師大球場，有基斯坦奴朗拿度（C朗）效力的艾納斯等4支沙特聯球隊參賽。