明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

體壇快訊：吳安儀全英賽負白雨露奪亞

【明報專訊】香港桌球手吳安儀昨在全英女子桌球錦標賽決賽，與上屆冠軍、國家隊的白雨露鏖戰6局，終以局數2：4憾負屈居亞軍。另武漢桌球公開賽亦落幕，國家隊的肖國棟在決賽頂住壓力，終以10：9力克英籍好手加利威爾遜，蟬聯冠軍。

許龍一亞巡摘銀近兩年最佳

一連3日的亞洲高爾夫巡迴賽印尼公開賽前日煞科，一度僅排總成績第15名的香港高球一哥許龍一，在最後一個回合捉到7隻「小鳥」下，經過4輪合計打出總成績低標準17桿，以7桿之微僅次於泰國球手派迪天猜，獲得亞軍，寫下其近兩年最佳戰績。

石宇奇首稱霸世界賽

羽毛球世界賽昨煞科，男單「世一」石宇奇以局數2：1反勝泰國隊一哥維迪辛首度稱霸，也是國家隊繼名將諶龍後，相隔10年再次奪標。女雙冠軍則是在決賽以局數2：1挫馬來西亞組合的國家隊劉聖書／譚寧奪得，但隊友陳柏陽/劉毅在男雙決賽以局數0：2不敵韓國隊金元昊/徐承宰得亞軍。國家隊在世界賽累積2金3銀1銅收官。

女長城世界賽負法國無緣8強

女排世界賽前晚在泰國上演16強賽事，賽前世界排名第5的中國女排面對排名第14的法國隊，在落後0：2下曾追回1局，惟終仍爆冷以1：3吞敗，寫下「女長城」近4屆賽事最差戰績，無緣前八。雙方早前世聯賽中曾經交手，國家隊一局不失强勢取勝。

上 / 下一篇新聞