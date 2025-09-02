體壇快訊：吳安儀全英賽負白雨露奪亞

許龍一亞巡摘銀近兩年最佳

一連3日的亞洲高爾夫巡迴賽印尼公開賽前日煞科，一度僅排總成績第15名的香港高球一哥許龍一，在最後一個回合捉到7隻「小鳥」下，經過4輪合計打出總成績低標準17桿，以7桿之微僅次於泰國球手派迪天猜，獲得亞軍，寫下其近兩年最佳戰績。

石宇奇首稱霸世界賽

羽毛球世界賽昨煞科，男單「世一」石宇奇以局數2：1反勝泰國隊一哥維迪辛首度稱霸，也是國家隊繼名將諶龍後，相隔10年再次奪標。女雙冠軍則是在決賽以局數2：1挫馬來西亞組合的國家隊劉聖書／譚寧奪得，但隊友陳柏陽/劉毅在男雙決賽以局數0：2不敵韓國隊金元昊/徐承宰得亞軍。國家隊在世界賽累積2金3銀1銅收官。

女長城世界賽負法國無緣8強

女排世界賽前晚在泰國上演16強賽事，賽前世界排名第5的中國女排面對排名第14的法國隊，在落後0：2下曾追回1局，惟終仍爆冷以1：3吞敗，寫下「女長城」近4屆賽事最差戰績，無緣前八。雙方早前世聯賽中曾經交手，國家隊一局不失强勢取勝。