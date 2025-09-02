F1荷蘭復戰 皮亞斯齊奪今季第7冠

韋少奪亞 3車手退賽事故退賽

今季氣勢如虹的麥拿侖，藉日前排位賽奪頭位起步的皮亞斯齊在正賽初段順利帶出。戰至第23圈，咸美頓「跣胎」撞向護欄提早退賽；隊友陸克萊繼第32圈與平治車隊的羅素發生碰撞後，再在第53圈被另一平治車手安東尼利撞及導致失控撞牆同需退賽，大部分時間穩守第2位的諾利斯也在第65圈時引擎冒煙未能完賽。皮亞斯齊終經過72圈後以1.271秒優勢贏得第7個分站冠軍，賽後累計309分，將車手積分榜領先優勢擴至34分。

同樣悲情收場的諾利斯與陸克萊賽後難掩失望，諾利斯更說：「雖感到沮喪，但這已超出我的控制範圍，我無能為力了。」另外，咸美頓因今站正賽開始前違反雙黃旗限速規則，被賽會判罰下周日舉行的意大利站正賽需退後5格起步。