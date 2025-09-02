港足出征戰泰王盃 葉鴻輝視磨合良機 建默契備亞盃外

周四首擊鬥伊拉克

泰王盃自1968年起舉辦，今屆除了東道主泰國隊，還邀請港足、伊拉克和斐濟隊參賽。港足周四下午5時首戰惡鬥伊拉克隊，下周日視乎該仗結果轉戰決賽或季軍戰。葉鴻輝稱心態跟以往出戰友賽一樣，盼藉與伊拉克和泰國等強隊交手鍛煉，「有多一些類似的邀請賽肯定是好事，泰王盃也有很多年歷史。不論友賽、邀請賽，都是一個機會讓球隊所有人磨合，準備下月比賽」。葉鴻輝曾隨港足在2022年世界盃外圍賽跟伊拉克隊兩度交鋒，他強調「每次出去比賽都希望贏波」，稱印象中對手如一般中東球隊一樣速率高，並多用邊路進攻。

效力中甲延邊龍鼎的中堅勞烈斯，擺脫傷患後相隔一年重返大港腳決選，為此高興的說：「這是我今年設定的目標之一。」他提到自6月底加盟新球會後從未缺席任何比賽，身體狀態完全就緒，「每次為港足上陣都會給盡100%，希望我的表現能幫助取得好成績」。

此外，傑志女足前晚在女子亞冠盃外圍賽，僅憑何玫薇的入球1：1逼和印度球隊東賓高，兩戰皆和排E組次名，未能以小組首名或5組中的最佳次名出線。