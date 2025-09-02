黃澤林終極目標贏大滿貫 美網完賽返港 謝港人捱夜看直播支持

黃澤林在美網以盤數2：3不敵世界排名15位的俄籍名將羅比夫，止步第3圈完成賽事。他昨抵港後受訪，對今次美網成績喜出望外，「由外圍賽打到最後贏了5場比賽，其實每場都有機會輸、每場都很緊張，今次在很多香港人支持的氣氛下比賽，是我打網球最開心的事」。他稱首次參與大滿貫正賽，所有事都好新和氣氛完全不同，「上場最後一盤有7000多人睇住我打，球場幾乎坐滿。我一開始打波就是為了在這麼大的舞台享受比賽。去到第4盤我已好累，一路堅持住，點之迫到第5盤，是好特別和好好的經驗」。

黃澤林稱現離打入世界排名前100名的目標愈來愈近，有信心可做到，並視贏大滿貫為終極目標，「今次贏到兩個頭100名球手，與世界第15名球手打到5盤，知道自己實力去到邊，要相信自己。今次入到32強證明一直的努力無白費，這是好大肯定。家人常說波係圓的，未落到場唔搏盡，唔會知道同對手差幾遠」。

掛念香港食物 月中維園戰台維斯盃

第一次打入美網32強，Coleman稱希望父母參與其中，亦高興有不少球迷專程到紐約入場支持，以及感謝港人捱夜看比賽直播，「雖然我知道香港人多夜瞓，但無諗過咁多人支持睇到5點，我都好感動。尤其我經常出外比賽，每句加油和訊息都很重要。我是香港其中一個運動員，其他不同項目的本地運動員都需要大家支持」。

Coleman稱回港後會稍作休息，「上次返港都是溫布頓網球賽之後，今次6場美網感覺好漫長，想回來休息一下。最掛住香港的食物，可以不用諗網球和朋友一起睇演唱會」。本月13至14日他將於維園網球場出戰台維斯盃世界2組對烏茲別克隊，他稱信心一定有，「作為香港第一球手，絕對希望單打、雙打都做得好」，並稱香港不乏出色網球手，「可能好多家長覺得，要打網球就是為去一間好的大學，我想告訴給大家聽，其實香港人都可以做到職業網球手」。

黃父盼兒子往後大賽再接再厲

黃澤林父親黃悅明為聖公會奉基小學校長，他稱自兒子7、8歲已看其比賽，期待如今水平得到突破後，於未來更多大賽再接再厲，「每個小朋友都有不同能力，那方面有需要，就給他嘗試。成長有好多變數，最緊要和他一齊」。