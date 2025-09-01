好兄弟Edan邀任嘉賓如命運安排 自認愛唱歌未考慮轉行「除非開竅」

蔡俊彥休賽期間，受大學同學兼室友MIRROR成員呂爵安的邀請，擔任其個人演唱會嘉賓。非專業歌手出身的Ryan，首次演出便登上亞博館舞台在萬人面前獻唱，更一度緊張到「標手汗」，「我想我人生中最盡，可能在10多人面前唱歌，而且是卡拉OK。這算是我人生第一次表演，上台之前很緊張，震了一小時，標手汗，但上台後有音樂就放鬆了，也很享受，還沒有平時打劍緊張」。談及當日表現，Ryan笑言感到「震驚」，「我平時打劍練習可能100分，但比賽只有80分；但沒想過唱歌平時練習80分，上台可以有81、82分」。

Ryan形容此次機會如「命運的安排」，倍感珍惜下認真籌備、上課，連旅行時都不忘練習，「我唱歌前去了旅行，當時放煙花很吵，就像在台上耳機失靈的情景，我就在那練習唱歌」。他稱Edan曾說此次為最後一次邀請嘉賓，這時刻會留給最重要的人，「我不是他最好的朋友，不過我是他最好的兄弟，很開心他會跟我分享這個舞台。當他成功有很多粉絲、在他行業做得很好時，我衷心為他高興」。

經此演出，網上不少評論鼓勵他轉型歌手，蔡俊彥謙虛回應：「如果不是打劍，我都不會有機會上到那個舞台。」在他眼中，那日表現僅達基本要求，「如果我真是全職歌手，未必會令人印象深刻」。在他未來規劃中，劍擊教練才是退役後的首選職業，「不過不排除哪日我突然唱歌開竅，那就再考慮要不要做全職歌手，但這一刻就一定不是」。

與經理人關係如姊弟 學懂化負評為鬥志

蔡俊彥疫情期間便愛上唱歌，目前唱歌和劍擊皆是生命中不可或缺的重要部分，「但家人是最重要的」。他又形容合作近兩年的經理人Vivian亦如同家姐一般，「我很尊重，也很感恩她的出現，她讓我學懂面對網民的負評，激起我的鬥志」。