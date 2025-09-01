蔡俊彥專訪｜劍壇一時俊彥夢幻登峰 蔡俊彥成雙世一不忘初心 曾歷低谷無懼挫敗

文：許楚雅、圖：廖凱霖

港隊男子花劍一哥蔡俊彥成為全職運動員已有7年，曾覺得世界冠軍夢遙不可及，一度不敢設想。今年5月至7月，他前後經歷花劍大獎賽上海站、亞洲賽、世界賽奪金，僅花兩個多月，世界排名由第32升至首名。Ryan沉澱數周後向本報述說心路歷程，表示內心已由一開始的「感覺太夢幻」，到如今「已經接受」，「曾經覺得所有事這麼順利怎會是自己，現在覺得真實一點」。不過，他坦承心態上無甚變化，「和之前沒有什麼分別，感覺還是在做自己，有時都要別人說，我才記得原來我現在是世界第一」。

大獎賽換劍摘金成命運轉捩點

無緣巴黎奧運「生涯最大難關」

蔡俊彥回憶圓夢這一路點點滴滴，發覺大獎賽上海站迎「人生大反差」才是轉動命運的齒輪，「因為上海站之前我在溫哥華站打得不好，也曾想過暫停出賽，但經歷過最不開心後突然在上海奪冠，令我變成超級開心，之後打法和心態就成熟了」。那役他的取勝關鍵是更換器材，而此後的比賽中亦續用同款劍，「我相信所有東西都有關聯，你的器材影響你的出劍信心，整理好器材之後，心態上令自己發揮更好」。

由一個「成日輸的運動員」，再到「一路贏」的「世一」，Ryan坦承並不會由此更害怕「輸」，皆因曾經最害怕的事都已經發生過。2021年他在東京奧運男花個人賽16強失利之後，便寄望2024年巴黎奧運能爭奪獎牌彌補遺憾，不料最終連參賽資格都失之交臂，只得在電視節目旁述賽事，「我想我整個運動員生涯最大的難關，就是克服去不到巴黎奧運這一關，從最低谷的陰影中走出，接下來就算再面對低潮，我已不是很害怕失敗了」。他知曉披荊斬棘之路，外界質疑或批判卻無可避免，雖然成績是能力的最佳證明，但並不影響自己對事物的判斷，「依舊會專心做自己，我只在意喜歡自己的人」。

劍指洛城奧運金牌 求成績先穩

圓夢登頂「世一」後思考如何再進發，或是許多世界冠軍必經課題，蔡俊彥清楚自己的終極目標是奧運金牌。他表示，在2028年洛杉磯奧運來臨前，除了防守和心態需加強，提升「穩定性」是重中之重，希望一年能有3面國際賽獎牌入袋，「就算今年世界排名第一，但看回我開季時全部戰績都很飄浮，128強、64強、32強，不斷彈來彈去，如有一年能穩定地進16強並拿到獎牌，那麼我的劍擊表現應該會再上一層樓，拿到奧運金牌的機會更大」。

踏入9月Ryan將投入全新訓練以備戰11月舉行的粵港澳全運會，屆時他將出戰個人及團體賽。被問及目標時他再展跳脫，「我每天都不同，今早是想打8強，我現在被你激發了鬥志所以想更滿足，希望團體和個人賽都拿到金牌吧」。