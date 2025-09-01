報料
體育
2025年9月1日星期一
黃澤林美網無緣16強 激戰5盤憾負羅比夫 信可抗世界前20球手
37歲林書豪退役 別15年職業生涯 稱人生最難決定
港足泰王盃點兵 勞烈斯隔1年再入伍
東區初戰港超 以眾凌寡悶和九龍城
曼城反負白禮頓兩連敗 韋斯咸大勝森林樸達壓力減
志松組告別戰留憾 羽毛球世界賽無緣女雙決賽摘銅
體壇快訊：國家隊衛冕亞洲東區賽
電視精選
蔡俊彥專訪｜劍壇一時俊彥夢幻登峰 蔡俊彥成雙世一不忘初心 曾歷低谷無懼挫敗
好兄弟Edan邀任嘉賓如命運安排 自認愛唱歌未考慮轉行「除非開竅」
電視精選
【明報專訊】（請看附圖）
