體壇快訊：國家隊衛冕亞洲東區賽

皇馬反克馬略卡西甲全勝

西甲勁旅皇家馬德里昨主場迎戰馬略卡雖在上半場先失，但藉中場艾達古拿及鋒將雲尼斯奧斯祖利亞在37及38分鐘各建一功終反勝2：1取聯賽三連捷，值得一提的是，皇馬是役有3個入球皆被視像裁判（VAR）推翻，至於其同市宿敵馬德里體育會作客遭艾拉維斯逼和1：1，3輪過後只得2和1負未開勝門。

迪亞斯再建功 拜仁險勝奧軍

衛冕之師的拜仁慕尼黑昨在德甲作客奧格斯堡，藉翼鋒米高奧利斯及新兵路易斯迪亞斯連續兩輪建功，加上鋒將基拿比先開紀錄下，以3：2力克連追兩球的主隊，新季各賽事3戰全勝，至於由曼聯前帥坦夏格領軍的前季盟主利華古遜作客被雲達不來梅逼和3：3，兩輪過後未響勝鼓。

PSG里爾法甲作客齊大捷

爭取法甲五連霸的巴黎聖日耳門（PSG）昨有中場祖奧尼維斯上演「帽子戲法」，加上鋒將奧士文尼迪比利射入兩極刑下終作客大勝圖盧茲6：3，聯賽3戰全勝，里爾則作客狂勝羅連安特7：1，聯賽仍保不敗；意甲拿玻里藉中場森保安古沙下半場補時奠勝以1：0擊敗作客的卡利亞里，聯賽取兩連勝且未有失球。