明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

曼城反負白禮頓兩連敗 韋斯咸大勝森林樸達壓力減

【明報專訊】曼城昨晚英超作客雖藉前鋒艾寧夏蘭特在上半場打開紀錄，卻被白禮頓中場老將占士米拿及巴贊古達下半場各建一功，作客以1：2反負及錄得兩連敗，賽後3戰續得3分，白禮頓則取得今季英超首勝後3戰積4分。至於開季兩連敗的韋斯咸則在末段7分鐘內連入3球，作客以3：0大勝諾定咸森林，這場開齋波亦令帥位高危的主帥樸達暫鬆一口氣。

曼聯12碼絕殺般尼開勝門

熱刺主場負般尼茅夫破金身

英超其餘賽果方面，上周中在聯賽盃次圈被英乙甘士比淘汰的曼聯，藉敵軍中場祖舒古倫在27分鐘擺烏龍，以及新兵前鋒麥比奧莫於57分鐘開齋，一度以2：2打和分別55和66分鐘破門的「升班馬」般尼，卻最終憑般奴費南迪斯在補時6分鐘以12碼絕殺，主場以3：2險勝和取得聯賽首捷暫得4分。

開季兩連捷的熱刺被般尼茅夫於開賽5分鐘偷襲得手，主場以1球飲恨，也錯過了登頂機會；無鋒可用的紐卡素作客只能悶和升班馬列斯聯0：0仍未開齋，賽後僅得兩分在下游掙扎；愛華頓則在曼城借將基亞利殊兩獻助攻下，作客以3：2力挫有韓將黃喜燦建功的狼隊。

另從曼聯簽入翼鋒阿歷真度加拿祖的車路士，前晚挫富咸後證實新兵前鋒利安戴納掛彩勢須長唞，於是終止已身在德國的尼高拉斯積遜外借拜仁慕尼黑的交易，但積遜陣營已拒絕返英。

上 / 下一篇新聞