東區初戰港超 以眾凌寡悶和九龍城

上半場稍佔上風的九龍城，戰至41分鐘有韓援後衛姜浚賢因拉扯半單刀狀態的東區翼鋒華仙，球證翻看視像裁判（VAR）後向其出示紅牌驅逐，大半場時間以10人應戰。東區換邊後曾有塞爾維亞籍中場安迪主射罰球中楣，雙方終悶和0：0，首戰各得一分。

升班處子戰有分落袋，吳偉超指球隊作為備戰時間最少的一隊，即使未能把握人數優勢全取3分仍感滿意，「我們季前訓練合共不足20日，踢了5、6場友賽，難與傑志、大埔、理文這些磨合多年的強隊比較。陣中不少外援初戰港超需適應天氣、場地等，這仗為他們帶來很好的經驗」。他另透露尚有新外援前鋒今抵港，期望對方稍為適應後提升球隊攻力。

鐘樂安冀證新東家非最弱

此戰60分鐘後備入替的鐘樂安對昨仗保持清白身感高興，並在解釋加盟決定時說：「此前跟高志超（球會副主席）和朱志光（體育總監）交談，向我解釋了球隊計劃。大家或覺得東區是今季最弱的球隊，但時間會證明一切，期待在這季幫助球隊」。同日高力北區主場以2：1反勝港會。