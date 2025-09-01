明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

東區初戰港超 以眾凌寡悶和九龍城

【明報專訊】港超「升班馬」東區昨在深水埗運動場粉墨登場，面對大半場10人應戰的九龍城終悶和0：0。主帥吳偉超對取得第一分表示收貨，此戰後備上陣的新兵中堅鐘樂安則坦言，外界或把東區視作今季港超最弱球隊，但相信全隊會證明有力競爭。

上半場稍佔上風的九龍城，戰至41分鐘有韓援後衛姜浚賢因拉扯半單刀狀態的東區翼鋒華仙，球證翻看視像裁判（VAR）後向其出示紅牌驅逐，大半場時間以10人應戰。東區換邊後曾有塞爾維亞籍中場安迪主射罰球中楣，雙方終悶和0：0，首戰各得一分。

升班處子戰有分落袋，吳偉超指球隊作為備戰時間最少的一隊，即使未能把握人數優勢全取3分仍感滿意，「我們季前訓練合共不足20日，踢了5、6場友賽，難與傑志、大埔、理文這些磨合多年的強隊比較。陣中不少外援初戰港超需適應天氣、場地等，這仗為他們帶來很好的經驗」。他另透露尚有新外援前鋒今抵港，期望對方稍為適應後提升球隊攻力。

鐘樂安冀證新東家非最弱

此戰60分鐘後備入替的鐘樂安對昨仗保持清白身感高興，並在解釋加盟決定時說：「此前跟高志超（球會副主席）和朱志光（體育總監）交談，向我解釋了球隊計劃。大家或覺得東區是今季最弱的球隊，但時間會證明一切，期待在這季幫助球隊」。同日高力北區主場以2：1反勝港會。

上 / 下一篇新聞