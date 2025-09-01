37歲林書豪退役 別15年職業生涯 稱人生最難決定

2011年投紐約人聲名大噪

林來瘋浪潮席捲美國

林書豪2010年在哈佛大學畢業後，隨即投身NBA賽場加盟金州勇士，2011年轉投紐約人，翌年2月因球隊多名控衛受傷，得以擔任正選控球後衛，結果不單成為NBA史上首名頭5場賽事交出最少20分及7次助攻的NBA球員，更帶領紐約人常規賽取得七連勝，順利打入季後賽，而美媒當時特意以「林來瘋」（Linsanity）一詞來形容他的迅速崛起，且被《時代雜誌》列為2012年百大最具影響力人物。

林書豪其後也曾效力侯斯頓火箭、洛杉磯湖人、夏洛特黃蜂、布魯克林籃網、亞特蘭大鷹隊及多倫多速龍等，其中曾代表速龍在2019年NBA總決賽擊敗金州勇士的第3戰後備上陣，乃第2個曾在總決賽披甲，以及首名贏得NBA總冠軍戒指的亞裔美籍球員。

林書豪同年離開轉戰中國男子籃球職業聯賽（CBA），曾效力北京首鋼及廣州龍獅，前年加盟台灣職業籃球聯盟，並在今年助新北國王隊贏得總冠軍。