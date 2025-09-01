黃澤林美網無緣16強 激戰5盤憾負羅比夫 信可抗世界前20球手

朝世界排名前百進發 「續相信自己」

世界排名第173位的黃澤林這仗登上容納8125人的「大看台」場館，首盤第6和第8局兩次把握機會破發，先贏一盤6：2。羅比夫之後兩盤一邊發泄情緒一邊回勇，令黃分別連輸4：6、3：6；但Coleman第4盤首局隨即破發，並贏6：4扳平盤數。黃澤林決勝盤第6局再失守發球局，終輸3：6、盤數2：3告負，這次美網夢幻旅程第3圈告終。

黃澤林從世界排名曾高達第5位的羅比夫身上取得兩盤，縱然跟勝利擦身而過還是保持正面，認為已在比賽裏證明自己，「我看到自己有潛力，可以嚇倒那些大牌球員。之前還在打ATP挑戰賽，如今能打進美網第3圈，和世界前20球員激戰5盤，證明我有能力和他們抗衡」。

羅比夫讚Coleman「非常進取」

黃澤林早前訂立今年打入世界前100名的目標，經過美網的成功後，他亦從中提升信心，「我愈來愈接近，證明了自己可以做到，要繼續相信自己」。黃澤林今晨返港，本月12至14日為港隊出戰台維斯盃世界2組，對手是烏茲別克隊。晉級16強的羅比夫則形容昨仗過程非常艱苦，「Coleman 毫無畏懼，非常進取。我一開始表現不佳，被他壓制，必須每球都拼盡才能扭轉戰局」。他透露8月初出戰辛辛那堤公開賽前與Coleman對練時曾遭對方「毀掉（destroyed）」，「這令他今（昨）天更有信心，打得特別出色」。羅比夫的下圈對手是加拿大籍的艾利亞施米，這名25號種子爆冷以盤數3：1淘汰3號種子德國籍的阿歷山大薩維利夫。另「世一」意籍的史拿以3：1反勝27號種子加籍的沙普華路夫，與同胞種子球手梅薩迪及澳洲籍的迪文亞躋身16強。

施維雅達嘉奧芙闖女單16強

女單第3圈方面，次號種子波蘭籍的施維雅達及3號種子美籍的嘉奧芙，同以2：0分別勝俄籍的卡蓮絲嘉雅和波蘭籍的費芝。嘉奧芙將與23號種子日籍名將大坂直美爭入8強，後者以2：1挫15號種子澳洲籍的卡莎堅娜。另45歲的美國籍「大威」維納絲威廉絲伙拍22歲的加籍選手莉拉費蘭迪絲，在女雙次圈以盤數2：0勝日籍穗積繪莉及挪威籍伊卡莉組合，打入16強。