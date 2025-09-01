明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

黃澤林美網無緣16強 激戰5盤憾負羅比夫 信可抗世界前20球手

【明報專訊】香港網球男單首席球手黃澤林（Coleman）昨晨在美國網球公開賽第3圈（32強），挑戰世界排名第15位的俄籍名將羅比夫，激戰3小時10分鐘後終以盤數2：3落敗，與16強擦身而過。寫下港將大滿貫公開賽年代男單最佳成績的他，認為此戰已證明能與世界前20位好手抗衡，提醒自己要保持自信，繼續向世界前百名目標進發。

朝世界排名前百進發 「續相信自己」

世界排名第173位的黃澤林這仗登上容納8125人的「大看台」場館，首盤第6和第8局兩次把握機會破發，先贏一盤6：2。羅比夫之後兩盤一邊發泄情緒一邊回勇，令黃分別連輸4：6、3：6；但Coleman第4盤首局隨即破發，並贏6：4扳平盤數。黃澤林決勝盤第6局再失守發球局，終輸3：6、盤數2：3告負，這次美網夢幻旅程第3圈告終。

黃澤林從世界排名曾高達第5位的羅比夫身上取得兩盤，縱然跟勝利擦身而過還是保持正面，認為已在比賽裏證明自己，「我看到自己有潛力，可以嚇倒那些大牌球員。之前還在打ATP挑戰賽，如今能打進美網第3圈，和世界前20球員激戰5盤，證明我有能力和他們抗衡」。

羅比夫讚Coleman「非常進取」

黃澤林早前訂立今年打入世界前100名的目標，經過美網的成功後，他亦從中提升信心，「我愈來愈接近，證明了自己可以做到，要繼續相信自己」。黃澤林今晨返港，本月12至14日為港隊出戰台維斯盃世界2組，對手是烏茲別克隊。晉級16強的羅比夫則形容昨仗過程非常艱苦，「Coleman 毫無畏懼，非常進取。我一開始表現不佳，被他壓制，必須每球都拼盡才能扭轉戰局」。他透露8月初出戰辛辛那堤公開賽前與Coleman對練時曾遭對方「毀掉（destroyed）」，「這令他今（昨）天更有信心，打得特別出色」。羅比夫的下圈對手是加拿大籍的艾利亞施米，這名25號種子爆冷以盤數3：1淘汰3號種子德國籍的阿歷山大薩維利夫。另「世一」意籍的史拿以3：1反勝27號種子加籍的沙普華路夫，與同胞種子球手梅薩迪及澳洲籍的迪文亞躋身16強。

施維雅達嘉奧芙闖女單16強

女單第3圈方面，次號種子波蘭籍的施維雅達及3號種子美籍的嘉奧芙，同以2：0分別勝俄籍的卡蓮絲嘉雅和波蘭籍的費芝。嘉奧芙將與23號種子日籍名將大坂直美爭入8強，後者以2：1挫15號種子澳洲籍的卡莎堅娜。另45歲的美國籍「大威」維納絲威廉絲伙拍22歲的加籍選手莉拉費蘭迪絲，在女雙次圈以盤數2：0勝日籍穗積繪莉及挪威籍伊卡莉組合，打入16強。

上 / 下一篇新聞