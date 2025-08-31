明報新聞網
體育

亞洲東區賽4強不敵國家隊 香港女排鬥韓爭季軍

【明報專訊】主場出擊的中國香港代表隊昨在灣仔伊利沙伯體育館舉行的亞洲東區女子排球錦標賽4強，力戰1小時19分鐘後以直落3局不敵衛冕兼平均身高達1.87米的國家隊，今午2時半將轉戰季軍賽迎韓國隊，力爭踏上頒獎台，後者在另一場4強同樣直落3局負中華台北隊。對於身高的劣勢，港隊隊長余映姿卻形容這場比賽「好玩」，「讓我們嘗試像打『牆壁』般的感覺」。

以1勝1負獲A組次名晉級4強的港隊昨在觀眾席不斷響起「香港加油」的打氣聲下，首局初段一度與由U21球員組成、平均年齡僅有19歲的國家隊，打成4：4平手，惟B組首名的國家隊中段逐漸掌控形勢，令港隊以15：25先輸一局。國家隊雖次局有隊長李晨瑄因傷退下火線，但港隊面對平均身高高出16厘米的劣勢下，難以突破防線，以16：25再失一局。第3局港隊開局即陷入被動下，再以7：25大敗，結果以局數0：3告負。

余映姿認身高輸蝕享受經驗

港隊隊長余映姿賽後坦認球隊在進攻方面確實因對手擁有明顯身高優勢而顯得吃力，但她並未因此感到壓力，反而形容比賽經驗「好玩」，並笑言：「我們一向以練習防守為主，本地聯賽亦甚少有機會模擬這類高大對手，這次比賽讓我們嘗試打『牆壁』，好像訓練反應一樣。」她再提及球隊在一傳和防守方面已達到賽前目標，「對方雖快攻和速度帶來很大威脅，但我們在多次來回球中都沒有放棄」。

中華台北決戰國家隊爭冠

另一場4強，A組首名的中華台北隊以25：15、25：21、25：13，直落3局輕取B組次名的韓國隊，今午5時半將與國家隊在決賽爭冠。

