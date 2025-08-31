理文補時逼和大埔2：2 新兵韋利安化身「帶刀侍衛」建奇功

理文此戰有應屆香港足球先生巴科爾等5名新外援擔正，30分鐘藉角球攻勢，翼鋒艾華頓頭槌頂中柱，杜度近門連番補射後得手，先開紀錄。大埔及後主力射手盧卡斯因傷退下火線，由新加盟的澳洲籍添中鋒姆高夫斯基入替，半場理文領先1：0。

大埔換邊後有陳肇鈞後備入替，這名港足中場50分鐘被理文新兵基高里踢跌博得12碼，添姆高夫斯基操刀中鵠扳平。添姆高夫斯基62分鐘再施展「怪腳」撞入，但越位在先被判無效。然而大埔戰至79分鐘，仍靠陳肇鈞接應費蘭度傳中，力壓李毅凱頭槌頂入領先。理文之後大舉壓前放手一博，後備入替的韋利安補時階段3次起腳無果，但在補時11分鐘接應艾華頓角球頂入，協助理文逼和大埔2：2。

李志堅滿意麾下態度 憂兩大將傷情

理文扳平功臣韋利安今夏從九龍城加盟，此戰後備上陣一如上季化身「帶刀侍衛」，他笑言這就是他的風格，很高興處子戰就為新東家貢獻，「作為後衛當然要先專注防守，入球機會來到時，就會好好把握」。他又特別強調不會因此得意忘形，「我會時刻保持集中，我的生活都投放在理文這個家，就繼續努力準備下仗」。

大埔昨仗在劣勢下一度反先，最終卻跌回兩分。主教練李志堅認為賽果不算壞，盧卡斯和尾段負傷的隊長加比爾情况更讓其擔心，「一開波就擔心球員傷，第一場波就傷兩名大將，這肯定是大問題。不過還是很欣賞整隊態度，希望繼續保持，一步一步行」。他又再次替自己抱不平，不認同網民稱大埔兵源過剩的說法。

劉智樂梅開二度 領流浪挫南區

同日另一仗，標準流浪憑後衛梁煒烽和射手劉智樂在19及22分鐘各入一球，作客香港仔運動場以2：1擊敗28分鐘由陳潤潼追近的冠忠南區。港超今午4時同步演兩仗，日前獲港足中堅鐘樂安加盟的「升班馬」東區，首戰作客深水埗運動場對九龍城。高力北區則在北區運動場對陣港會。