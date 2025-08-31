明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

體壇快訊：李嘉兒黃祉謙港壁雙打膺雙冠

【明報專訊】為期6日的香港壁球錦標賽雙打組別昨在香港體育學院煞科，李嘉兒伙拍湯芷穎在女雙5戰全勝奪冠之餘，又與男雙冠軍得主黃祉謙攜手出戰混雙，分組賽首名晉級後過關斬將，終在決賽以局數2：1挫湯芷穎／鄧銘漮，兩人同告成為今屆雙冠王。

塞爾維亞歐籃賽兩連勝

巴黎奧運銅牌得主塞爾維亞隊昨在男子籃球歐洲賽A組次輪，憑分別效力NBA球隊丹佛金塊及邁阿密熱火的中鋒約基治及前鋒尼高拉約域共貢獻41分，助球隊以80：69輕取葡萄牙隊，取下兩連勝。另外，德國隊在B組第3戰以107：88大勝立陶宛隊。

陳雨菲世羽賽決戰山口茜

在法國舉行的羽毛球世界賽昨演4強階段，國家隊星將陳雨菲以直落兩局21：15、21：17擊敗韓國隊「世一」安洗瑩，將在女單決戰日本隊前「世一」山口茜；山口茜昨在另一場4強以局數2：1力克印尼隊好手華達妮。

莫迪歷領米蘭取新季首捷

AC米蘭早前在意甲首輪意外主場以1：2負升班馬克雷莫納後，昨於次輪雖先後兩度「食詐糊」，但藉克羅地亞名將莫迪歷在66分鐘的罰球交出助攻予中場羅夫度斯卓克打破僵局，再憑翼鋒基斯甸普列錫20分鐘後鎖定勝局，作客以2：0挫萊切。至於米蘭同市死敵的國際米蘭則於明晨主場迎戰烏甸尼斯爭連勝。

港移民後代MLB初登場

父母為港人的22歲加拿大籍移民後代唐天賜，昨在美國職棒大聯盟（MLB）舞台初登板，為紐約大都會出戰常規賽，擔任投手的他最終以5局4失分表現，助球隊終在主場以19：9擊敗邁阿密馬林魚，賽後以73勝62負暫列國聯第6位。

上 / 下一篇新聞