體壇快訊：李嘉兒黃祉謙港壁雙打膺雙冠

塞爾維亞歐籃賽兩連勝

巴黎奧運銅牌得主塞爾維亞隊昨在男子籃球歐洲賽A組次輪，憑分別效力NBA球隊丹佛金塊及邁阿密熱火的中鋒約基治及前鋒尼高拉約域共貢獻41分，助球隊以80：69輕取葡萄牙隊，取下兩連勝。另外，德國隊在B組第3戰以107：88大勝立陶宛隊。

陳雨菲世羽賽決戰山口茜

在法國舉行的羽毛球世界賽昨演4強階段，國家隊星將陳雨菲以直落兩局21：15、21：17擊敗韓國隊「世一」安洗瑩，將在女單決戰日本隊前「世一」山口茜；山口茜昨在另一場4強以局數2：1力克印尼隊好手華達妮。

莫迪歷領米蘭取新季首捷

AC米蘭早前在意甲首輪意外主場以1：2負升班馬克雷莫納後，昨於次輪雖先後兩度「食詐糊」，但藉克羅地亞名將莫迪歷在66分鐘的罰球交出助攻予中場羅夫度斯卓克打破僵局，再憑翼鋒基斯甸普列錫20分鐘後鎖定勝局，作客以2：0挫萊切。至於米蘭同市死敵的國際米蘭則於明晨主場迎戰烏甸尼斯爭連勝。

港移民後代MLB初登場

父母為港人的22歲加拿大籍移民後代唐天賜，昨在美國職棒大聯盟（MLB）舞台初登板，為紐約大都會出戰常規賽，擔任投手的他最終以5局4失分表現，助球隊終在主場以19：9擊敗邁阿密馬林魚，賽後以73勝62負暫列國聯第6位。