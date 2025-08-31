美網主場第3圈傷退 舒爾頓：人生最大痛楚

舒爾頓此戰與曼拿連奴你來我往，前者首盤和第3盤分別贏局數6：3、6：4，但曼拿連奴在第2盤和第4盤以6：3和6：4扳平。不過舒爾頓最終選擇第4盤後退賽。賽後不禁落淚的他，透露在第4局起感覺左肩劇痛，形容是「人生最大痛楚」，「通常我會堅持到底，但這次完全無法，真的很困難」。

祖高域締大滿貫硬地賽最多勝場

至於頂住背傷出戰的塞爾維亞籍前「世一」祖高域，則以盤數3：1（6：4、6：7、6：2、6：3）擊敗英籍球手諾利，晉級16強鬥德籍的施祖夫。他收穫第192場大滿貫硬地賽（澳網及美網）勝仗，超越191勝的費達拿榮升史上第一位。西班牙籍次號種子卡路士艾卡拉斯則直落3盤（6：2、6：4、6：0）擊敗意籍球手達迪利，下圈面對法籍的連達歷。

施維雅達險勝闖女單16強

女單第3圈方面，2022年冠軍的波蘭籍次號種子施維雅達激戰3盤後，以局數6：1、4：6、6：4、盤數2：1擊敗荷蘭籍的拉雯絲，躋身16強。澳洲籍港人後裔韓天遇則直落兩盤不敵美籍華裔球手李安，完成美網之旅。