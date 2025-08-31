車路士輕取富咸保不敗身 尼干古離隊投米蘭

「藍戰士」此仗曾在21分鐘被客軍富咸攻破大門，惟球證經視像裁判（VAR）覆核後指富咸鋒將梅尼斯犯規在先入球無效。戰至上半場補時9分鐘，車路士鋒將祖奧柏度接應角球頭槌先下一城。換邊後56分鐘，球證指富咸翼衛賴恩施斯隆禁區內手球輸12碼，車路士由安素費南迪斯主射極刑得手，最終以兩球淨勝富咸。

另一方面，今季已被藍戰士投閒置散的前線雙子尼高拉斯積遜及尼干古，同樣已準備離隊他投。據英媒報道，積遜已與德甲豪門拜仁慕尼黑達成加盟協議，拜仁今季將先向車路士支付1500萬歐元（約1.37億港元）外借費用，其後拜仁季尾可以6500萬歐元（約5.93億港元）正式買斷該24歲塞內加爾前鋒。至於屢受傷患困擾的27歲法國國腳鋒將尼干古，則落實轉投意甲球會AC米蘭，並已簽下5年長約。

熱刺5.45億簽沙維西蒙斯

至於熱刺昨落實以5180萬鎊（約5.45億港元）由德甲的RB萊比錫簽入22歲荷蘭國腳進攻中場沙維西蒙斯，簽約5年及附設兩年續約條款。

另外，英格蘭隊昨點兵出戰下月的2026年世界盃歐洲區外圍賽K組賽事，其中上屆英超盟主利物浦無人入選，今夏由利物浦轉投皇家馬德里的右閘阿歷山大阿諾特亦同告落選；反觀現由曼聯外借至巴塞隆拿表現平平的前鋒拉舒福特續入圍。「三獅」將於9月7日凌晨先迎戰安道爾隊，再於3日後凌晨作客塞爾維亞隊。