雙紅爭標前哨戰演「矛盾對決」 利物浦換血攻力有增無減 阿仙奴防線未破金身

科利安華迪斯、伊基迪基，以至有望在日內簽下的阿歷山大伊沙克，利物浦今夏鋒線豪購「大換血」過後，季初即在聯賽首兩仗對般尼茅夫及紐卡素身上合共轟入7球。更難能可貴的是，史諾自去季接手「紅軍」至今，40場英超賽事僅得1場未能攻破對手大門，而且該隊已跨季連續36場有「士哥」，為英超史上第3長的連續入球紀錄。

紅軍跨季連續36場取入球

伊斯勢迎兵工廠處子戰

除了正選鋒線孖寶伊基迪基與舊將穆罕默德沙拿一拍即合外，紅軍也有「後備奇兵」費達歷高基艾沙及小將安古莫夏關鍵時刻挺身而出，接連在賽事末段取奠勝入球。不過紅軍主帥史諾則向眾將「潑冷水」，表示不應過分倚賴球隊進攻，要正視防守問題，「要贏得聯賽冠軍，順境時當然容易求勝，但我們更應知道如何在苦戰中小勝」。另外，早前因交通意外離世的紅軍鋒將迪亞高祖達，其好友魯賓尼維斯將會在下月的國際賽期「繼承」祖達的葡萄牙國家隊21號戰衣。

紅軍前線幾近火力全開，對作客晏菲路的「兵工廠」而言，無疑是開季至今的最大挑戰。阿仙奴主帥阿迪達賽前則向紅軍眾將大派高帽道：「他們是上屆冠軍，且今季實力比去季更強，我們是來挑戰他們的。」同時，阿迪達亦證實主力翼鋒布卡約沙卡會缺席數周，而隊長的中場馬田奧迪加特亦未知能否趕及上陣，而近日由水晶宮來投的英格蘭國腳鋒將伊比爾治伊斯，則有望是役演「地標」攻堅。不過紅軍名宿加歷查則認為，兵工廠至今未失一球的防線，將是今季他們爭冠的最強武器，「門將大衛拉耶季初已有不少佳作，且兩名中堅仍有高水準演出。他們無論在死球及應付對手進攻皆非常出色。我認為比起新援基奧基尼斯能否取得入球，阿仙奴的防守才是對紅軍的考驗。」

曼城征白禮頓求反彈

此外，兩支表現欠穩的實力分子曼城及紐卡素今晚將分途作客惡鬥白禮頓及列斯聯。曼城主帥哥迪奧拿賽前就表明會支持為上場對熱刺一役犯下大錯，導致球隊落敗而回的門將占士查科特，「那個失球不應只歸咎他。當然，他很清楚自己要處理得更好，但我們向來都支持球員，也會盡力幫助他改善」。至於首兩戰錄1勝1和不敗佳績的諾定咸森林，則會在主場迎擊開季各賽事3戰全敗的韋斯咸。