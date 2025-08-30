明報新聞網
體育

殺入32強 將硬撼俄勁敵 黃澤林：美網夢成真 享受比賽

【明報專訊】香港網球首席男單球手黃澤林（Coleman）於美國公開賽再寫香港網壇新里程！世界排名第173位的他昨在次圈面對排名第85位的澳洲籍球手阿當禾頓，以盤數3：1獲勝，續突破大滿貫公開賽年代以來香港男將最佳成績。他賽後說能延續美網旅途夢想成真，即使於美國時間周六第3圈（32強）硬碰俄籍強敵羅比夫也無絲毫壓力，「只需感受賽場帶給我的氛圍」。

次圈盤數3：1擊敗禾頓

兩人賽前交手兩次各取一勝。21歲的黃澤林首盤與對手互破兩次發球局，終激戰至決勝局贏細分7：5，先贏一盤7：6。他在次盤第4局率先破發，並一度拉開局數4：1。戰至第8局時禾頓一度有4次破發機會，但黃澤林憑出色的第一發球搶攻得分屢次化解危機，終透過「刁時」取勝，再贏一盤6：2。

黃澤林第3盤第7局率先破發，但遭禾頓接連在第8和第10局破發還以顏色，局數輸4：6、盤數遭追近2：1。Coleman第4盤再被早早破發，先落後局數0：2；但他沉着應戰，在第3局和第7局成功破發，以局數6：4鎖定勝局，經歷3小時的激戰，終以盤數3：1淘汰禾頓。

黃澤林在大滿貫舞台再過一關，賽後出席記者會時如常露出招牌笑容，形容昨仗的一切如夢想成真，「這是所有網球手的夢想，在大滿貫賽事中一路走下去。我還在消化當中，因此需要冷靜下來，但我十分興奮」。作為拿度網球學院門生，他被問到有否收到「校長」拿度來電祝賀，他無奈笑說：「我還未看過電話，但相信正被各人信息轟炸了。」

榮幸代表港 盼父母捧場

此仗現場續有大量Coleman球迷入場力撐，並不時以廣東話喊出「加油」、「好嘢啊」、「信自己」等打氣語句，更有球迷展示印有港足隊徽的「香港勁揪」打氣牌助威，在香港亦有不少球迷熬夜收看直播支持。Coleman再次表明代表香港的榮幸，「我並沒視之為理所當然，這是無上榮譽」。他呼籲球迷第3圈繼續支持，「因為你們每一句加油及支持都推動我下場繼續努力，尤其在艱難關頭幫助我好多」。Coleman又透露正聯絡父母，希望他們從香港親臨紐約捧場，「他們分別是學校校長和教師，正為新學年準備，相信他們還是會盡量抽空前來」。

俄將全球排15 仍無感壓力

黃澤林第3圈將硬撼世界排名第15位的俄將羅比夫，曾連續兩屆在ATP香港公開賽男雙與對方較量的他，形容對方力量大得「殺死皮球」；惟他強調心態保持放鬆、享受比賽，「若事前告訴我會與羅比夫交手，我也不會相信！已打入第3圈，不用思考太多，只需走到場內，感受美網賽場帶給我的氛圍」。

