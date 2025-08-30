明報新聞網
體育

深圳市體育中心承辦全運殘特奧會7賽 歷5載升級中超新鵬城主場

【明報專訊】深圳市體育中心體育場經過5年升級改造成為可容納4.5萬人的專業球場，今季更成為港足前鋒安永佳效力的中超球隊深圳新鵬城主場，連同毗鄰的體育館，將於年底粵港澳全運會及殘特奧會共舉行7個項目賽事，屬深圳承辦這兩項盛事項目最多的場地。

鄰體育館開合屋蓋 可轉換籃冰球場

中心範圍建酒店 地段設3地鐵站

深圳市體育中心體育場將於全運舉行男子足球U18與U20組別及射箭項目；毗鄰的深圳市體育中心體育館，則舉辦群眾項目飛鏢，競技、群眾項目及殘特奧會3項羽毛球比賽。

深圳市體育中心運營管理體育工藝負責人呂佩蕾昨向香港傳媒表示，體育場翻新後於今年3月再次正式啟用，由原本可容納約3.2萬人的綜合性體育場，改造成現可坐4.5萬名觀眾的專業球場，場內多達4個熒幕，初期規劃是按照世界盃球場標準去設計和建造；至於擴建為可容納1.5萬人的體育館，上蓋為開合屋蓋，呂佩蕾解釋可因應情况在8小時內，將室內籃球場快速轉換成冰球場作比賽。

此外，體育中心範圍內正興建一間酒店，呂佩蕾稱預計下月初前完工便可試業，確保在全運11月9日開鑼前能夠全面開放公眾使用。他補充，體育中心位於「品字形」的三角地段，每一邊角都有深圳地鐵站，分別為體育中心、八卦嶺及黃木崗站，認為非常方便香港市民北上來看全運比賽。

