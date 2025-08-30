明報新聞網
體育

世運武術金牌盧卓靈衣錦還鄉迎全運 信心大增推動求進 教練寄語卸包袱由零開始

【明報專訊】在本月初成都世界運動會為國家隊取得「第一金」的22歲武術女將盧卓靈，首次亮相國際大賽即封后的她稱，世運金牌給予她自信和推動力，非常期待在年底粵港澳全運會於廣州鄉親父老面前比賽；教練梁小葵寄語愛徒放下奪金包袱由零開始，專注做好自己不留遺憾。

明報記者 余瑋 廣州、深圳直擊

上周才22歲生日的盧卓靈，本月8日在成都世運會的女子太極拳太極劍全能項目為國家隊取得首金。來自廣東的她透露3歲半開始練體操，2012年轉學武術，先後入廣州及廣東武術隊受訓，至今習武13年。

全運一日完成太極拳太極劍 體能成挑戰

最近返回廣州恢復訓練的盧卓靈，為再戰全運已準備了一段長時間，將於11月7至10日在廣州南沙體育館參與武術套路項目。她接受香港傳媒訪問時說：「取得世運金牌後，相比壓力更多是推動力，給予我好大的自信心，推動我為準備全運會更加努力、更加堅定往最高目標奮鬥。」

全運武術將於一日內早晚完成太極拳太極劍項目，這名廣州姑娘稱為此會加強體能，並透露屆時將以世運的套路為基礎，稍作調整音樂節奏和精細動作，「很難得在家鄉舉行全運這個國內最高級別的賽事，家人們都會入場看我比賽，心情非常興奮及期待」。

訓練更有要求入夜加練 獲讚突飛猛進

廣東武術隊太極組主教練梁小葵見證盧卓靈近年成長，「她當初仍未有明確目標，亦對上屆全運自己表現耿耿於懷，現在大個了自知要有擔當，開始對訓練有要求，入夜常來加練，所以去年進步得很快」。她寄語愛徒世運奪金後，今起是「從零開始」，「我希望她放下之前的包袱，奪得金牌受到外界關注也是一種負擔，這是她的人生課題。在全運專注做好自己就可，若準備充分，中間有什麼遺憾都能接受。當意識到最大敵人從來都是自己時，才是真正的成長」。

教練讚奪金港將對答得體 冀愛徒積極交流

談及在世運奪金的楊頌熹與沈曉榆等武術港將時，盧卓靈讚揚「水平優秀、個人風格突出，希望和他們多點學習交流」；梁小葵則欣賞港將們應對傳媒訪問得體，「盧卓靈較安靜內向，怕與人溝通，之前接受傳媒訪問說幾句就跑走，要我推返她出來，除了技術還有性格上要同步成長。畢竟武術不止技術，還有武德修養需要提高」。

相關字詞﹕全運會 全運會2025 武術 盧卓靈

