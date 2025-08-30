明報新聞網
體育

45歲大威晉美網女雙次圈 讚費蘭迪絲屬胞妹外最佳拍檔

【明報專訊】45歲的美籍名將「大威」維納絲威廉絲，昨伙拍22歲的加拿大籍選手莉拉費蘭迪絲出戰美國網球公開賽女雙首圈，直落兩盤擊敗6號種子烏克蘭／澳洲籍組合晉級。大威相隔4年再在大滿貫賽事勝出後，盛讚費蘭迪絲是「胞妹莎蓮娜以外的最佳拍檔」。

今屆獲外卡參賽的大威日前女單首圈止步後，與費蘭迪絲在女雙首圈碰上屆冠軍球手之一、烏克蘭籍球手姬捷洛與澳洲籍的艾倫佩佩雷絲，以局數7：6（7：4）和6：3擊敗對手，次圈面對日籍球手穗積繪莉及挪威籍的艾姬莉。這是大威自2014年與妹妹「細威」莎蓮娜威廉絲打入8強後，11年來首場美網女雙勝仗，賽後盛讚與費蘭迪絲合作無間，「我們打法相似，或許我比較健碩一點；她是除了莎蓮娜以外，我有過的最佳拍檔」。

體操名將比拉絲現場打氣 嘉奧芙過關

單打方面，美籍女單3號種子嘉奧芙在同胞體操名將比拉絲現場打氣下，雖以局數7：6（7：5）、6：2，直落兩盤擊敗克羅地亞籍的維姬治晉級第3圈，惟全場8次發球雙錯誤的她在首盤落後5：6時一度崩潰流淚。她賽後強調自己只是凡人，也有糟糕的時候，「重點在這些壞時候如何重新站起」，同日晉級尚有波蘭籍的施維雅達、日籍的大坂直美及男單「世一」意籍的史拿，而在男單首圈出局的俄將丹尼麥維迪夫因賽後與裁判爭執和摔球拍，被賽會罰款4.25萬美元（約33萬港元）。

