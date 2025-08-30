熱刺折「茅」即登頂 勢6億簽西蒙斯

季前有隊長孫興慜離隊、加上中場占士麥迪臣在熱身賽掛彩長休下，熱刺在陰霾下迎來今季英超卻有好開始，先主場大勝般尼再於上輪作客贈曼城兩蛋，是目前僅3支新季兩戰皆勝的球隊，入選新一輪巴西國家隊名單的鋒將李察利臣首兩輪已炮製3個入球，另新兵翼鋒古達斯亦有兩次助攻，今鬥有後衛祖利安阿拿奧祖停賽的般尼茅夫或有可乘之機。

另據EPSN報道，熱刺即將以6000萬鎊（約6.3億港元）簽下今夏一直是車路士「獵物」的萊比錫荷蘭隊中場沙維西蒙斯，而據轉會記者羅曼奴報道，「藍戰士」將以4000萬鎊（約4.2億港元）的轉會費由曼聯簽入21歲阿根廷籍翼鋒阿歷真度加拿祖，有指雙方將簽約7年，暫列第4位的車路士今晚將在主場鬥排第13位的富咸，鋒將高爾彭馬料因傷免戰。

曼聯紐卡素鬥升班馬爭開齋

至於剛在周中英格蘭聯賽盃次圈不敵英乙球隊甘士比出局的曼聯，今晚將返主場迎戰「升班馬」般尼定力求打開聯賽勝門，而盛傳將由史特加以6900萬鎊（約7.2億港元）簽下23歲德國籍前鋒禾達美迪的紐卡素，則在明晨作客另一升班馬列斯聯力爭開齋。