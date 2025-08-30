明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

熱刺折「茅」即登頂 勢6億簽西蒙斯

【明報專訊】英超今晚起上演第3周賽事，兩連勝兼一球不失的倫敦球會熱刺將在主場迎戰第9位的般尼茅夫，如順利全取3分更可壓過明日登場的同市死敵阿仙奴升榜首，另據悉熱刺將簽入德甲球會RB萊比錫的荷蘭隊22歲中場沙維西蒙斯。

季前有隊長孫興慜離隊、加上中場占士麥迪臣在熱身賽掛彩長休下，熱刺在陰霾下迎來今季英超卻有好開始，先主場大勝般尼再於上輪作客贈曼城兩蛋，是目前僅3支新季兩戰皆勝的球隊，入選新一輪巴西國家隊名單的鋒將李察利臣首兩輪已炮製3個入球，另新兵翼鋒古達斯亦有兩次助攻，今鬥有後衛祖利安阿拿奧祖停賽的般尼茅夫或有可乘之機。

另據EPSN報道，熱刺即將以6000萬鎊（約6.3億港元）簽下今夏一直是車路士「獵物」的萊比錫荷蘭隊中場沙維西蒙斯，而據轉會記者羅曼奴報道，「藍戰士」將以4000萬鎊（約4.2億港元）的轉會費由曼聯簽入21歲阿根廷籍翼鋒阿歷真度加拿祖，有指雙方將簽約7年，暫列第4位的車路士今晚將在主場鬥排第13位的富咸，鋒將高爾彭馬料因傷免戰。

曼聯紐卡素鬥升班馬爭開齋

至於剛在周中英格蘭聯賽盃次圈不敵英乙球隊甘士比出局的曼聯，今晚將返主場迎戰「升班馬」般尼定力求打開聯賽勝門，而盛傳將由史特加以6900萬鎊（約7.2億港元）簽下23歲德國籍前鋒禾達美迪的紐卡素，則在明晨作客另一升班馬列斯聯力爭開齋。

上 / 下一篇新聞