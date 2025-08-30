傑志破東方開門紅 鄭展龍奠勝 卡迪朗喜獲港超首捷

今季再迎換血的傑志，上半場大部分時間皆壓制對手，終在35分鐘由鄭展龍接應慈英傳中衝前頂入開紀錄，半場領先1：0。東方換邊後搶回較多攻勢，最具威脅的埋門有梁振邦接應梁冠聰傳中，左腳勁射中楣彈出。今季主打年輕化的兩隊下半場陸續派遣生力軍；傑志有陳丞臻和張堯軒入替，東方則換入蕭政和王飛揚。東方最後10分鐘大舉壓前，當中90分鐘前場博得罰球，馬高斯主射被王振鵬撲走。傑志終守住1：0勝果，新季旗開得勝。

今夏接掌傑志的西班牙籍主帥卡迪朗談及此戰時說：「這是讓人瘋狂的比賽，上半場我們踢得比對手好，但未能把握機會殺死球賽，還有很大提升空間。下半場對方踢得更好，我們需要防守陷入困難。然而我還是很高興，因為贏得第一場比賽很重要。」曾在2018年亞冠盃「一球成名」的鄭展龍，此戰繼2022／23年球季首戰10：0大勝深水埗後，近3年再為傑志在聯賽建功，賽後獲頒此戰最佳球員。他形容這個入球為新球季帶來好開始並增強信心，但承認昨仗59分鐘抽筋退下火線是美中不足，「自己要再畀心機改善，球員都會想留在場上踢足90分鐘」。

大埔理文會師旺角大球場

港超今日續演兩戰，冠忠南區下午4時在香港仔運動場迎戰標準流浪。上屆冠、亞球隊大埔和理文，傍晚6時30分在旺角大球場正面交鋒。