體育

衛冕PSG歐聯抽下籤 阿諾特迪布尼勢「回家」倒戈利物浦曼城

【明報專訊】歐聯聯賽階段昨抽籤，今夏分別加盟皇家馬德里及拿玻里的阿歷山大阿諾特及奇雲迪布尼，將會「回家」倒戈利物浦及曼城。阿諾特隨即被「紅軍」球迷「熱情招呼」，誓令這「叛徒」感受「人生最差的90分鐘」。另衛冕之師巴黎聖日耳門（PSG）及車路士同抽下籤，需火併勁旅巴塞隆拿及拜仁慕尼黑。

沙比領皇馬征紅軍 阿諾特勢被「招呼」

15屆歐聯冠軍皇家馬德里這次籤運欠佳，8個對手當中，除有主帥沙比阿朗素球員時代效力的利物浦外，還有曼城和祖雲達斯，當中作客「紅軍」勢成最難踢一仗，理由是屆時晏菲路球場內的球迷定不會放過回歸作賽的右閘阿歷山大阿諾特。這名紅軍青訓產品上季尾與皇馬扯上關係及有離心後觸怒了球迷，故此有網上留言：「必須確保阿諾特感受人生最差的90分鐘。」26歲的他至今在世冠盃和西甲共為皇馬上陣7次，只曾交出1次助攻。至於紅軍的對手尚有上季亞軍國際米蘭和馬德里體育會等。

PSG車路士同鬥巴塞拜仁

除大戰皇馬外，曼城還需對陣多蒙特及拿玻里，而後者今季新兵中場奇雲迪布尼將返回阿提哈德球場倒戈，惟這名昔日曼城隊長一直受愛戴，名聲遠勝阿諾特，相信作客倒戈當日，將獲「藍月」擁躉歡迎。至於上季歐聯4強之一及暫列英超榜首的阿仙奴，則需硬碰近5次交手取得4勝1和的拜仁、國米和馬體會等。據報早前膝部重創的「兵工廠」前鋒夏維斯已做過手術，據報不需長唞。

此外，車路士及PSG同需惡鬥巴塞和拜仁外，「藍戰士」也需面對由昔日主帥干地領軍的拿玻里；PSG亦遇上紐卡素和熱刺，惟PSG的心理優勢或是本月中歐超盃以互射12碼挫上季歐霸盟主熱刺。

另歐洲足協（UEFA）宣布明年5月30日在布達佩斯舉行的歐聯決賽，將由慣常的晚上9時提前3小時在6時上演，執行董事伊華恩解釋道：「提前開賽讓一日遊的球迷更加便捷，減少了旅途壓力，也讓球迷們可盡情享受比賽，不用擔心完場後深夜帶來的問題。」

