明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

體壇快訊：金牛季後賽4強主場移師深圳

【明報專訊】香港金牛日前以19勝1負奪得全國男子籃球聯賽（NBL）常規賽冠軍，以頭號種子身分晉身季後賽4強，球會昨宣布因應賽會通知，首輪主場賽事將移師深圳福田體育公園體育館舉行。若金牛打入總決賽，系列賽首兩場主場則於啟德體藝館上演。

傑志女足亞冠外頭炮和波

傑志女足昨晚在女子亞冠盃外圍賽E組首仗，面對東道主柬埔寨球隊金邊皇冠。傑志縱上半場靠張煒琪和朱素君建功一度領先2：0，但上半場較後時間被追近，加上下半場末段連失兩球被反超，終僅憑鄺穎茵補時入球逼和3：3。傑志下周日晚上8時面對首戰1：0小勝金邊的印度代表東賓高。

港欖啟德友賽日本備世盃

中國香港欖球總會昨公布，為備戰2027年欖球世界盃，男子15人欖球港隊10月24日將首度登上啟德主場館，與日本隊進行國際友誼賽。賽事門票將在9月9日早上9時起公開發售。港隊隊長夏斯迪表示，能在啟德展開歷史性參與欖球世盃的旅程意義非凡，也是莫大榮幸。

肖國棟威廉斯爭闖武漢賽決賽

國家隊球手肖國棟昨在武漢桌球公開賽8強，先失一局下連取4局，包括第4局打出單棒100度，終以局數5：2擊敗英籍的史坦穆迪。他今日將與威爾斯籍名將威廉斯爭入決賽，威廉斯昨以局數5：1輕取張安達，粉碎4強上演國手「內訌」的美夢。

卡尼絕殺韋恩 拜仁德盃驚險晉級

20屆德國盃盟主拜仁慕尼黑昨在今屆首圈作客丙組球隊韋恩，雖有中鋒哈利卡尼上半場16分鐘先開紀錄領先上半場，另一鋒將米高奧利斯更在51分鐘擴優勢至2：0，惟在64及70分鐘被主隊鋒將卡耶連下兩城遭追和，最終卡尼在補時4分鐘攻入絕殺球下領拜仁驚險贏3：2晉級。

費倫巴治敗走賓菲加緣盡歐聯

由葡籍名帥摩連奴率領的土超勁旅費倫巴治，昨在歐聯附加賽次回合以0：1敗走葡超球隊賓菲加，兩回合計同比數出局無緣正賽，另蘇超老牌球會格拉斯哥流浪作客吞比甲的布魯日6蛋，兩回合計大敗1：9，與另一蘇超勁旅些路迪同於附加賽止步。

上 / 下一篇新聞