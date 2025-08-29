體壇快訊：金牛季後賽4強主場移師深圳

傑志女足亞冠外頭炮和波

傑志女足昨晚在女子亞冠盃外圍賽E組首仗，面對東道主柬埔寨球隊金邊皇冠。傑志縱上半場靠張煒琪和朱素君建功一度領先2：0，但上半場較後時間被追近，加上下半場末段連失兩球被反超，終僅憑鄺穎茵補時入球逼和3：3。傑志下周日晚上8時面對首戰1：0小勝金邊的印度代表東賓高。

港欖啟德友賽日本備世盃

中國香港欖球總會昨公布，為備戰2027年欖球世界盃，男子15人欖球港隊10月24日將首度登上啟德主場館，與日本隊進行國際友誼賽。賽事門票將在9月9日早上9時起公開發售。港隊隊長夏斯迪表示，能在啟德展開歷史性參與欖球世盃的旅程意義非凡，也是莫大榮幸。

肖國棟威廉斯爭闖武漢賽決賽

國家隊球手肖國棟昨在武漢桌球公開賽8強，先失一局下連取4局，包括第4局打出單棒100度，終以局數5：2擊敗英籍的史坦穆迪。他今日將與威爾斯籍名將威廉斯爭入決賽，威廉斯昨以局數5：1輕取張安達，粉碎4強上演國手「內訌」的美夢。

卡尼絕殺韋恩 拜仁德盃驚險晉級

20屆德國盃盟主拜仁慕尼黑昨在今屆首圈作客丙組球隊韋恩，雖有中鋒哈利卡尼上半場16分鐘先開紀錄領先上半場，另一鋒將米高奧利斯更在51分鐘擴優勢至2：0，惟在64及70分鐘被主隊鋒將卡耶連下兩城遭追和，最終卡尼在補時4分鐘攻入絕殺球下領拜仁驚險贏3：2晉級。

費倫巴治敗走賓菲加緣盡歐聯

由葡籍名帥摩連奴率領的土超勁旅費倫巴治，昨在歐聯附加賽次回合以0：1敗走葡超球隊賓菲加，兩回合計同比數出局無緣正賽，另蘇超老牌球會格拉斯哥流浪作客吞比甲的布魯日6蛋，兩回合計大敗1：9，與另一蘇超勁旅些路迪同於附加賽止步。