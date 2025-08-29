明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

鄧謝配負印度隊 世界賽無緣8強

【明報專訊】羽毛球世界賽昨在法國巴黎上演各項目16強，世界排名第5的港隊首席混雙組合「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪與排名第17的印度隊組合加比拿／塔妮莎卡絲度激戰63分鐘後，以局數1：2告負，無緣8強。

鄧謝配昨仗雖中段一度領先9：5下被加比拿／塔妮莎卡絲度連取5分反超，但雙方之後鬥得緊湊，尾段更打成19 ：19，鄧謝配結果連贏兩分以21：19先下一城。兩隊在次局初段以3：3平手，惟印度隊組合緊接打出8：0攻勢拉開至11：3，終以21：12扳平局數。到決勝局，鄧謝配局初曾領先6：4，但其後連丟4分失優勢。兩隊後來四度打成平手，惟鄧謝配在12：12時再失4分終以15：21落敗，負局數1：2無緣8強。

男單方面，港隊一哥李卓耀硬撼印尼隊好手祖拿坦基士堤，首局大部分時間落後下曾力追至17：17，惟基士堤之後連取3分「叫糊」，李卓耀即使再連取兩分也難阻基士堤拿下決勝分，先輸19：21。李卓耀次局再陷於苦戰，尾段被連奪8分下再負9：21，直落兩局不敵基士堤。

其餘港隊代表方面，「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖於女雙16強直落兩局負日本隊的志田千陽／松山奈未，無緣8強；另一港隊女雙組合呂樂樂／曾曉昕則以同局數不敵「世二」的馬來西亞隊組合陳康樂／穆拿里塔蘭。

上 / 下一篇新聞