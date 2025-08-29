鄧謝配負印度隊 世界賽無緣8強

鄧謝配昨仗雖中段一度領先9：5下被加比拿／塔妮莎卡絲度連取5分反超，但雙方之後鬥得緊湊，尾段更打成19 ：19，鄧謝配結果連贏兩分以21：19先下一城。兩隊在次局初段以3：3平手，惟印度隊組合緊接打出8：0攻勢拉開至11：3，終以21：12扳平局數。到決勝局，鄧謝配局初曾領先6：4，但其後連丟4分失優勢。兩隊後來四度打成平手，惟鄧謝配在12：12時再失4分終以15：21落敗，負局數1：2無緣8強。

男單方面，港隊一哥李卓耀硬撼印尼隊好手祖拿坦基士堤，首局大部分時間落後下曾力追至17：17，惟基士堤之後連取3分「叫糊」，李卓耀即使再連取兩分也難阻基士堤拿下決勝分，先輸19：21。李卓耀次局再陷於苦戰，尾段被連奪8分下再負9：21，直落兩局不敵基士堤。

其餘港隊代表方面，「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖於女雙16強直落兩局負日本隊的志田千陽／松山奈未，無緣8強；另一港隊女雙組合呂樂樂／曾曉昕則以同局數不敵「世二」的馬來西亞隊組合陳康樂／穆拿里塔蘭。